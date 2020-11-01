看好发展前景 坚定合作信心

第三届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式将于11月4日在上海举行。通过参加进博会，全球众多企业获得了更多市场机遇、投资机遇、增长机遇。各国企业收获感满满，普遍看好中国发展前景，与中方加强合作的信心更加坚定，希望进一步共享机遇、共同发展。

“彰显中国坚持扩大对外开放的决心”

中国国际进口博览会是迄今为止世界上第一个以进口为主题的国家级展会，是国际贸易发展史上一大创举。作为各国展示发展成就、开展国际贸易的开放型合作平台，进博会为各国企业开展合作创造了前所未有的机遇。

2018年，都乐带着12个国家27个品项的新鲜果蔬，参加首届进博会。进博会上，100多家客户前来洽谈；第二届进博会上，都乐与盒马鲜生、家乐福等合作伙伴现场签约达成合作。都乐中国品牌总监王娜说，今年6月，都乐作为前两届进博会的优秀参展商受邀参加了以“品进博、逛国展、赏灯会”为主题的国展集市活动。都乐将带来更多新产品参加第三届进博会。“在中国市场潜力、开放魄力以及营商环境魅力的多重吸引下，越来越多的品牌正拥抱中国市场新机遇。对都乐而言，不仅仅在开展的几天，全年的每一天都有进博会带来的机遇。”

通过参加进博会，瓦里安医疗系统公司在北京建立了生产基地，现已成为该公司全球最全产品线的研发和生产基地。该公司全球首席执行官魏思韬说，习近平主席在第二届进博会开幕式的主旨演讲中表示，中国市场这么大，欢迎大家都来看看。“我每年都会访问中国，见证着这里发生的巨大变化。中国如期举办进博会，展示了中国统筹疫情防控和经济社会发展工作取得显著成效，彰显中国坚持扩大对外开放的决心。”

参加第二届进博会后，美国运动休闲品牌斯凯奇加深了对中国市场潜力的认识，加快在华投资步伐。今年，斯凯奇亚太研发中心在东莞正式落成。斯凯奇也从以前直接挑选美国的产品，到现在建立为中国消费者研发产品的专属机构及团队，设计更适合中国消费者的鞋款及服装。在今年的进博会展台上，斯凯奇将首推“充电式”羽绒服。

在首届进博会上，施耐德电气和宝武集团签约，在热轧车间无人行车等项目中展开合作；在第二届进博会上，双方合作向宝之云数据中心、智能供配电等领域拓展。施耐德电气全球执行副总裁、中国区总裁尹正说，通过参加进博会，公司与众多中国合作伙伴签署了战略合作协议。“中国以创新驱动发展，我们非常看好其中蕴藏的巨大力量。”

“进博会为外企在华业务发展提供了新机遇”

中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。进博会是中国向世界敞开的一道大门，也为企业展示品牌提供了绝佳渠道。

“我们在首届进博会上‘中国首秀’的一款明星展品——高场磁共振直线加速器，刚刚获得了中国相关部门的批准。我们对中国的市场前景充满期待。”医科达代理总裁兼全球首席执行官古斯塔夫·萨尔福德说，在前两届进博会上，医科达收获了数十单意向采购合同，不少医疗器械已经在中国各地的医院中陆续投入使用。参加进博会为企业带来了诸多利好，让他们对继续参加第三届进博会充满信心。

通用电气中国总裁兼首席执行官向伟明表示，通用电气已连续3年参展，不断升级展台规模。“我们深刻感受到，作为国际性的一流经贸合作平台，进博会为外企在华业务发展提供了新机遇。”今年，通用电气分别设立了主展台和以抗击新冠肺炎疫情为主题的抗疫专区展台。

借助“进博效应”，达能新品上市效率大大提升，销售通道进一步打通。第二届进博会至今，达能已将旗下来自德国、法国等多个国家的近40款单品引进中国市场。“进博同款”受到经销商、合作伙伴以及消费者追捧。达能全球高级副总裁谢伟博说，进博会为企业创造了更多互利共赢的机会，为全球技术创新、科技发展提供了重要的合作交流平台，有助于企业打通、用好多个市场的多种资源，形成良好稳定的国际循环机制。

意大利都灵的汽车设计公司意柯那工业设计集团有限公司今年第一次参加进博会，将展示两台概念车“飞鲨”和Neo，一台无人驾驶汽车底盘以及一台消毒机器人。“中国市场非常活跃，对新鲜事物的接受度也高于其他市场，我们有信心把最好的技术带入中国市场，也相信我们会在中国市场得到更好的发展。”该公司总经理哥伦布说。

“如期举办进博会，将有力鼓舞并促进全球经济复苏”

进博会不是中国的独唱，而是各国的大合唱。进博会促进了世界各国的经贸交流合作，为各国企业拓展“朋友圈”提供机遇。

“进博会是非洲企业扩大出口、拓展中国市场的绝佳机会。”摩洛哥化妆品企业IntelCare的贸易主管阿法芙·赖斯说，“进博会上，经销商、业内专家和用户等相聚一起交流，这种氛围对拓展新客户十分有利。另外，与其他同行同台竞技，有助于研判市场趋势，优化调整产品线。”在前两届参展的基础上，赖斯和同事今年扩大了展台面积，将带来最新研制的产品。

上届进博会期间，欧姆龙完成了上百次销售洽谈，其中不少转化为签约意向。欧姆龙中国总经理徐坚表示，中国市场是开放的，持续呈现出强大的韧性与活力，不断给企业带来惊喜和希望。该公司此次参展将着眼于后疫情时代的社会需求，展示最新技术产品。

日立公司相关负责人表示，参加进博会不仅让日立公司得到了商谈、签约等商业层面的机会，还大大提高了公司的品牌价值，在第二届进博会上的商谈数量合计约100次，签署战略合作协议备忘录超过30件。今年第三次参展，日立期待获得更好的成果。

微软大中华区董事长兼首席执行官柯睿杰表示，微软将第三次参加进博会。今年的参展主题是“科技赋能”。他表示，中国加快构建新发展格局，将进一步激发中国经济的创新潜力，也将带来营商环境和投资环境的持续优化，让外资企业对扎根中国更有信心。“在越来越开放的市场格局下，中国将吸引更多外资企业来华投资合作。在全球共同抗击疫情的大背景下，这无疑为全球的经济复苏提供了强大助力。”

泰雷兹北亚区副总裁兼中国区首席执行官贝杰鸿表示，进博会是参展商展示创新和技术、加强与同行和战略客户的关系、助力共同发展的绝佳机会。“2019年，我们在进博会上同时展示了航空、轨道交通、数字身份与安全领域的领先产品和技术，还与多个中国合作伙伴签订了合作协议。我们期待今年继续签署多项合约。”

贝杰鸿表示，习近平主席在第二届进博会开幕式上的主旨演讲中强调，中国将持续推进更高水平的对外开放。“我们对中方的宣示倍感喜悦，也对习近平主席在第三届进博会开幕式上通过视频发表主旨演讲充满期待。”他强调，疫情对全球经济造成冲击，“中国为推动跨境贸易和国际合作提供中国方案，如期举办进博会，将有力鼓舞并促进全球经济复苏。”

（本报记者黄发红、赵成、王慧、韩晓明、杨迅、李欣怡、王迪、暨佩娟、王远、刘融、刘玲玲）

《 人民日报 》（ 2020年11月01日 03 版）

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