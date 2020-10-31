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综述：美股创3月中旬以来最大单周跌幅

2020年10月31日22:40  来源：新华网
 

　　新华社纽约10月31日电 综述：美股创3月中旬以来最大单周跌幅

　　新华社记者刘亚南

　　由于新一轮财政刺激措施无望于美国大选前出台，加之欧洲疫情反弹导致多国防疫管控收紧，本周纽约股市三大股指均创今年3月中旬以来最大单周跌幅。

　　数据显示，道琼斯工业平均指数、标准普尔500种股票指数和纳斯达克综合指数本周分别累计下跌6.47%、5.64%和5.51%。不过，与今年3月20日收盘价相比，三大股指仍保持较大涨幅。

　　随着美国国会进入休会状态，新一轮财政刺激措施谈判陷入停顿。与此同时，欧美新冠疫情不断恶化，德国和法国等欧洲国家开始加码管控措施，经济复苏前景受损，美国单日新增感染病例数再创新高。受此影响，市场人气受到严重打压。

　　美国约翰斯·霍普金斯大学30日发布的最新统计数据显示，美国累计确诊病例超过900万例。美国疾病控制和预防中心网站30日发布的数据显示，全美29日新增确诊病例90155例，创疫情暴发以来单日新增最高。

　　宏观经济研究机构MRB合伙公司30日表示，此前，对大规模财政刺激措施、积极的医疗进展和经济活动逐步恢复的预期为股市带来提振。不过，随着欧洲等地区疫情反弹、防控措施重新升级，纽约股市投资者担心疫情对世界经济的负面影响再度恶化。这种市场情绪触发股指大幅下跌。

　　本周美国上市公司第三季度财报季迎来高峰。虽然超过80%企业的业绩超出预期，但市场对此反应平淡，不少公司公布业绩后股价显著下跌。以今年夏季领涨股市的权重科技股为例，30日是苹果、亚马逊、脸书公司公布三季度业绩后的首个交易日，当日三家公司股价分别下跌5.6%、5.45%和6.31%。

　　瑞银集团财富管理全球首席投资官马克·黑费尔认为，虽然脸书、亚马逊、苹果和字母表四家美国科技巨头公布了强劲的三季度业绩，但市场更多聚焦于这些公司相对谨慎的盈利展望。这些企业大多提到疫情风险和经营环境的不确定性，令市场总体感到失望。

　　MRB合伙公司表示，下周美国大选结果揭晓可能一定程度上减少不确定性，但股市短期风险仍居于高位，欧洲等地再次实施的限制措施使近期欧元区经济前景恶化，股市很可能会盘整或回调，除非医疗应对疫情方面出现快速突破。

　　受疫情暴发及防控措施不断升级严重冲击经济活动等因素影响，纽约股市今年3月曾在10天内连续4次熔断。当时，道琼斯工业平均指数、标准普尔500种股票指数和纳斯达克综合指数在截至3月20日的一周内分别累计下跌17.3%、14.98%和12.64%，均创2008年金融危机以来最大单周跌幅。

(责编：岳弘彬)
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