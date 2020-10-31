爱琴海地震致土耳其、希腊至少27人死亡

新华社北京10月31日电 综合新华社驻安卡拉、雅典记者报道：土耳其西部、希腊东部萨摩斯岛附近的爱琴海海域30日发生6.6级地震。截至目前，已造成土耳其至少25人死亡、超过800人受伤；希腊2人死亡，另有10余人受伤。

土耳其卫生部长科贾说，目前有435人正在接受治疗，其中25人正在接受重症监护，另有9人正在接受手术。

土耳其总统府新闻局说，已分配836辆救援车辆和6049名人员在灾区进行搜救、医疗、心理支持和人道主义援助。

希腊政府宣布，地震造成萨摩斯岛一幢老建筑墙壁坍塌，致两名高中生死亡，并造成部分建筑物和道路损毁。部分伤势严重人员已转移至雅典接受救治，轻伤人员已在当地获得救治并陆续出院。

地震发生后，希腊总统萨克拉罗普卢、总理米佐塔基斯均向萨摩斯岛和土耳其方面表达慰问，并对遇难者表示哀悼。在致电土耳其总统埃尔多安后，米佐塔基斯在社交媒体上说，“无论我们有什么分歧，此时此刻两国人民需要团结在一起”。埃尔多安表示，“两国在困难时期表现出的团结远比生活中很多事情更加宝贵”。

土耳其灾害和应急管理部门说，地震发生在土耳其时间30日14时51分（北京时间19时51分），震级为6.6级，震源深度约为16.5公里。据土耳其媒体报道，伊兹密尔省及周边地区均有震感。土耳其NTV电视台报道画面显示，伊兹密尔省有数十处房屋倒塌。

雅典国家天文台地球动力研究所发布的数据显示，地震震中位于萨摩斯西北约16公里处，震源深度约为2公里，整个爱琴海以及希腊大陆的大部分地区都有震感。（参与记者：郑思远、王峰、于帅帅、李晓鹏）

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