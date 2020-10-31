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中国驻越南使馆就美方对华攻击言论表明立场

2020年10月31日14:35  来源：人民网-国际频道
 
中国驻越南使馆就美方对华攻击言论表明立场

人民网河内10月31日电（记者刘刚）在美国国务卿蓬佩奥访问越南期间，美国国务院网站发表恶意攻击中国的言论，中国驻越南使馆就此表明如下立场：

中国始终不渝走和平发展道路，坚持在和平共处五项原则基础上与各国发展睦邻友好合作关系。中国坚持多边主义，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，倡导公平正义的国际秩序观、共商共建共享的全球合作观。中国坚决反对霸权主义和单边主义，反对恃强凌弱的霸凌行径，主张以对话代替冲突，以协商代替胁迫，以共赢代替零和。

美方大肆推销“印太战略”，极力推动美日印澳四边机制扩大化，实质是推行集团对抗和地缘博弈。美方企图将东盟国家纳入其“印太战略”轨道，裹挟东盟国家充当美维系霸权的马前卒，势将严重冲击东盟在区域合作中的中心地位。美方应多做有利于地区和平、稳定与发展的事，搞封闭、排他、损害第三方利益的地缘政治“小圈子”不得人心。

美方直接介入南海问题攻击抹黑中国，绝不是为了帮助地区国家解决争端，而是要挑唆有关国家与中国对抗。美国为维护其海洋霸权，拒不加入《联合国海洋法公约》，没有任何资格充当南海问题的“裁判”。相信地区国家能够明辨是非，坚持独立自主，不会任人摆布。

南海是地区国家的共同家园，不应成为地缘政治的角斗场，更不应成为域外大国破坏南海和平稳定的竞技场。经过多年努力，地区国家已经建立起通过对话协商妥善处理分歧的有效机制，达成了中国和东盟国家共同维护南海和平稳定的明确共识。中国一贯严肃认真履行包括《联合国海洋法公约》在内的国际法，尊重和支持各国依据国际法享有的航行与飞越自由，积极维护国际航运通道的安全和畅通。中方将继续遵循《联合国宪章》确认的国际法和国际关系准则，坚持与有关直接当事国在尊重历史事实的基础上，通过双边谈判协商解决有关争议，加快推进“南海行为准则”磋商，共同维护南海和平稳定。

美方热衷于炒作澜湄水资源问题，完全违背事实，毫无科学依据。澜湄流域各国均拥有合理开发利用流域水资源的权利，各国根据发展需要，在湄公河干流支流建有300余座水电站。中方在澜沧江干流上建设的11座水电站调丰补枯，为流域经济社会可持续发展发挥了重要作用，国际科学界和湄委会对此已有公论。为落实李克强总理在第三次澜湄合作领导人会议上提出的倡议，不久前中方与湄公河国家签署了澜沧江全年水文信息共享协议，将自11月1日起向包括越南在内的湄公河五国和湄公河委员会提供，得到地区国家普遍欢迎。

美方肆意渲染所谓“中国威胁”，炮制反华政治谎言，鼓吹意识形态对抗，挑拨中国同地区国家关系，蓄意把世界引向“新冷战”，推入对抗和分裂的深渊。其恶劣行径严重违背国际关系准则和外交基本原则，充分暴露美方冷战思维和意识形态偏见。中方对此坚决反对，严正敦促美方摒弃冷战零和思维，停止编造“中国威胁”谎言，停止挑拨地区国家间关系，停止破坏地区和平与稳定。

当今世界需要团结合作，不需要对抗分裂；维护地区安全和南海稳定需要对话协商，不需要拉帮结派；推进湄公河合作需要共商共建，不需要蓄意抹黑。东亚合作领导人系列会议召开在即，中方呼吁地区国家排除一切外部干扰，共同聚焦团结抗疫和共谋发展两大主题，坚定维护多边主义和自由贸易，为地区和平、稳定与发展作出积极贡献。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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