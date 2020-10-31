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美国疫情“无休止”　医卫界心焦警告

2020年10月31日09:00  来源：新华网
 
原标题：美国疫情“无休止”　医卫界心焦警告

　　美国新冠疫情持续肆虐，多州病例“无休止”激增。美国公共卫生专家难掩焦虑，经由媒体呼吁各州尽快采取强力抗疫措施，否则将遭遇“极大痛苦”。

　　【专家忧心】

　　白宫冠状病毒应对工作组主要成员、国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇说：“我们在一条非常艰难的轨道上……方向错误。”

　　福奇28日晚接受消费者新闻与商业频道（CNBC）采访时指出，现在全美50个州内有47州新增新冠病例数均呈上升趋势，各地医院普遍因为新冠住院病患激增而不堪重负。“假如形势不变，继续眼下这种走向，这个国家会因确诊、住院乃至死亡病患的增加而承受极大痛苦。”

　　美国有线电视新闻网（CNN）获取的每周各州疫情报告显示，白宫抗疫工作组已向中、西部各州发出警告，要求必须采取有力措施遏制病毒传播。

　　其中一个州的报告写道：“我们在中西部、中西偏北部和西部持续见到无休止、大范围的社区传播现象，需要采取强势措施控制疫情扩散。”

　　布朗大学公共卫生学院院长阿希什·杰哈同样忧心忡忡。他29日对路透社说：“美国现在情况非常、非常糟糕。”他说，眼下一些地区病例集中暴发规模为“整个疫情期”之最，今年春天的首轮暴发相对局限于地方，“如今进入疫情期已经9到10个月，我们很大程度上依然没有完全做好（抗疫）准备。”

　　【“无处可躲”】

　　据路透社梳理的数据，全美29日报告过去24小时新增新冠病例逾9.1万，打破23日8.4万多例的纪录，至少12个州当天报告新增病例数再破本州纪录，17个州新增住院病例数创新高。

　　截至29日，全美大约4.6万名新冠病患仍在接受住院治疗，人数为8月14日以来最多。美国迄今累计新冠确诊病例近900万例，累计死亡病例逾22.9万例，均为全球最高。

　　卫生专家们说，疫情再度凶猛，部分原因是天气变冷，更多聚集性活动转向室内，而不少美国人对长时间的防疫限制措施感到厌倦，开始松懈以对。

　　犹他大学卫生计划部门首席医疗官拉塞尔·维尼克说，犹他州疫情现在主要由小型社交聚会传播。当前州内个人防护用具以及医院病床充足，主要问题是“受过专业训练的医护人员”严重不足。

　　目前疫情最重的中西部、西部地区包含多个总统选举“必争之地”。不少州政府也在设法加强防疫。

　　俄亥俄州州长迈克·德瓦恩29日宣布，由各社区领导者组成的“新冠防御小组”将聚焦阻遏疫情蔓延的措施。他在新闻发布会上说，“病毒在全州范围内肆虐，无处可躲”，居民应更加勤于戴口罩、洗手并保持社交距离。

　　布朗大学的专家杰哈说，医生们现在对治疗新冠患者更有经验，因而死亡率略有降低，但由于疫情再度凶猛，许多医院开始“爆满”。

　　美国医生们指望疫苗快点就位，以减轻医院压力。福奇先前说，如果疫苗研发进展顺利，首批疫苗最早可能在12月底或明年1月初用于美国部分高危人群。

　　尽管白宫抗疫专家团队担忧疫情扩散，美国总统唐纳德·特朗普正忙于11月3日选举日前一周的“冲刺”，连日来奔赴多州，特别是“摇摆州”，在那里举办规模数千人的竞选集会。近日集会上，他仍表扬联邦政府的抗疫表现，称美国疫情“已近拐点”，并重申反对州政府采取严格经济限制措施遏制疫情。（沈敏）（新华社专特稿）

(责编：刘洁妍、杨牧)
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