原标题：美国政府推进向阿联酋出售F-35

国际媒体29日报道，美国国务院已经通知国会，美国政府同意向阿拉伯联合酋长国出售F-35战机。

美国国防部长29日访问以色列，与以色列防长会商如何确保以色列的地区军事优势。

【推军售】

路透社援引消息人士的话报道，美国国务院已经通知国会，政府同意向阿联酋出售50架F-35战机，合同金额预计100亿美元。

如果交易顺利推进，阿联酋将成为第一个拥有F-35的阿拉伯国家，也将是继以色列之后第二个拥有F-35的中东国家。

几十年来，美国一直秉持偏袒以色列的军事政策，虽然也向沙特阿拉伯、埃及等中东其他盟友出售武器，但不是最尖端、最先进武器，目的是确保以色列在武器装备方面的优势。

海湾阿拉伯国家先前表露求购F-35的浓厚兴趣，但因以方强烈反对，美国没能做成买卖。以色列总理本雅明·内塔尼亚胡24日证实，以色列已经同意美国向阿联酋出售F-35。

美国国会众议院外交关系委员会主席、民主党人埃利奥特·恩格尔说，政府28日以非正式渠道通知国会这项军售计划。“这一举动将显著改变中东的军事平衡，影响以色列的军事优势……必须明确的一点是，以方军事优势现状不能变。”

路透社报道，美国政府以非正式渠道通知国会后，参议院外交关系委员会和众议院外交关系委员会有权审核甚至阻拦这项军售计划。

【赶时间】

消息人士说，美国政府打算几天后正式通知国会这项军售计划。一旦得到正式通知，国会可以通过法案予以阻拦。

按路透社的说法，涉及F-35战机的这类复杂军售订单，美国政府以非正式渠道通知国会和正式通知国会之间一般相距大约40天。消息人士说，美国政府此番“赶时间”，是为争取在12月2日阿联酋国庆日前与阿方签署军售协议。

众议院外交关系委员会主席恩格尔在一份声明中说：“加速推进这类军售不符合任何一方的利益。”

参议院外交关系委员会成员、民主党人鲍勃·梅嫩德斯说，他不会马上支持这一军售计划，“为了人为设置的最后期限而鲁莽缩短时间表只会妨碍充分审视（这份计划）。”

路透社报道，除担忧以色列的地区军事优势受到挑战，美国国会参众两院外交关系委员会的一些成员对阿联酋军事介入也门局势不满，因而对这一军售计划持保留态度。

【抚以方】

美国防长马克·埃斯珀29日与以防长本尼·甘茨会商，内容包括如何保持以方的地区军事优势。

以色列《新消息报》报道，以军已经向美国政府提交军购清单，从而确保军事优势，“美国方面同意清单上的全部内容”，包括以方追加采购F-35。

以色列目前拥有24架F-35战机。

报道说，军购清单还包括最新型F-15型战机，美方另外同意帮助以色列购买V-22型倾转旋翼机。

一周以前，美、以两国防长在美国首都华盛顿会晤。甘茨访美后不久，以色列政府宣布同意美国向阿联酋出售F-35。

在美方撮合下，以色列与阿联酋8月宣布两国关系将全面正常化，9月在美国白宫签署关系正常化协议。内塔尼亚胡多次强调，以色列对美国军售的立场并非以阿关系正常化谈判的组成部分。阿联酋官员则暗示，各方对此“达成某种默契”。

美联社先前报道，即使美国向阿联酋出售F-35的交易达成，从初步协议到最终协议再到交付，可能耗费数年时间。（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：刘洁妍、杨牧)