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欧盟将出资协调新冠患者跨境救治

2020年10月31日08:59  来源：新华网
 
原标题：欧盟将出资协调新冠患者跨境救治

　　欧洲联盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩29日说，欧盟将出资2.2亿欧元协调欧盟成员国的新冠患者在成员国之间跨境接受救治，以避免欧盟各国医疗机构因疫情反弹而不堪重负。

　　【协调跨境救治】

　　欧盟成员国领导人29日举行视频会议共商抗疫举措，同意加强协调。

　　冯德莱恩会后宣布，欧盟将出资2.2亿欧元协调新冠患者跨境救治。“如果我们不紧急行动，病毒蔓延将让我们的医疗系统不堪重负。”

　　欧洲国家疫情近期凶猛反扑，欧洲范围内累计新冠确诊病例突破1000万例，成为第二波疫情“震中”。

　　冯德莱恩说，欧盟层面批准抗原检测的进程正在加快，旨在提高新冠检测和确诊效率。

　　核酸检测和抗原检测均可用于确诊新冠病例。前者准确性高，但需借助专业实验室设备完成；后者易用性好，能在几分钟内出结果、成本不高，但准确性相对欠缺。

　　【疫苗公平分配】

　　协调患者跨境救治的同时，欧盟正加紧与新冠疫苗生产企业接触。

　　冯德莱恩说，欧盟已经与3家药企达成疫苗供应协议，正在接触另外4家。按她的说法，所有欧盟国家将同时获得新冠疫苗，具体分配数量取决于各国人口。

　　“欧盟的首要任务是确保疫苗在各成员国公平分配，”冯德莱恩说，“我有个好消息：依据各国人口占欧盟总人口的比例，所有成员国将在相同条件下、同一时间获得疫苗。”

　　欧洲理事会主席夏尔·米歇尔建议，欧盟各国在国家层面制定疫苗分配方案至关重要，目的是确保首批数量有限的疫苗快速分配给那些最需要的群体。（闫洁）（新华社专特稿）

(责编：刘洁妍、杨牧)
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