英欧释放“和平分手”积极信号

据彭博社报道，10月29日，英国“脱欧”谈判在解决最大分歧问题方面取得了新进展，11月初达成贸易协议的希望大大增加。彭博社援引知情人士消息称，英国和欧盟朝着决定如何执行协议方面迈进了关键一步。

自今年3月初，英欧未来关系谈判波折不断。截至10月初，英欧就双方贸易关系已经进行了9轮谈判。据《德国之声》报道，10月16日，英国首相约翰逊曾“放狠话”，称如果争议仍然无法解决，英国准备明年年初无协议“硬脱欧”。10月21日，英国和欧盟打破僵局，再次回到谈判桌，表示将就协议草案的法律文本继续进行磋商。经历近5年“分手”拉锯战，英欧此次谈判重回正轨，释放“和平分手”积极信号。

缓和迹象初显现

根据此前谈判内容，英欧双方分歧主要集中在渔业问题、公平竞争环境及履约管理等领域。据路透社报道，目前英欧谈判最艰难的问题仍是渔业：英国坚持要收回水域控制权，而欧盟则要求放开进入英国海域开展渔业的权限。

根据欧盟共同渔业政策，欧盟国家应对彼此开放本国的海上专属经济区，欧盟给各成员国分配可捕捞配额。此前，法国总统马克龙曾公开对渔业问题采取强硬立场，称法国不会接受任何“牺牲我们的渔民”的英国“退欧”协议。据路透社报道，业内人士称，法国目前正在为英国“脱欧”后捕捞业受挫做准备。这可能意味着法国在为微妙的妥协奠定基础，以帮助欧盟与英国达成贸易协议。

中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪建接受本报采访时表示：“针对渔业问题，英欧双方最终会通过比较复杂的技术安排，让英欧双方各有所获，而非让一方获得明显利益。”

英进行多方谈判

“英国‘脱欧’任务实际分为两个部分，一是与欧盟达成经贸协议，解决‘脱欧’后双方的经贸往来问题，二是英国要尽快同欧盟以外的地区和国家建立更紧密的贸易关系，一定程度上减少‘脱欧’带来的经济损失。”崔洪建认为，英国与其他国家建立的贸易关系将直接影响英欧谈判结果。

据法新社报道，目前英国已和挪威、瑞士、冰岛和列支敦士登4个不属于欧盟的欧洲自由贸易协会国家达成临时贸易协议，以确保“脱欧”后彼此贸易事务连贯。

据英国广播公司报道，10月23日，英国贸易大臣利兹·特拉斯与日本外相茂木敏充正式签署了《英日全面经济伙伴关系协定》。在此之前，英国首相府刚刚宣布英国与欧盟未来关系谈判于10月22日重启，一改此前希望暂缓谈判的态度。

“英国和其他国家谈得越好，在和欧盟谈判时，英国就会越有底气，反之亦然。”崔洪建分析，英国和其他国家的贸易关系会不同程度地影响到英欧双方的谈判立场。

建立互信是关键

英国“脱欧”谈判状态焦灼，双方能否放下芥蒂，建立互信是关键。

今年9月，英国议会下院通过《内部市场法案》，其中涉及北爱尔兰的条款招致欧盟强烈质疑。欧盟委员会在9月10日发表的一份声明中指出，该法案违反“脱欧”协议和国际法，破坏双方互信。欧盟进而表示，如果英国不修改相关条款，欧盟将不批准任何自贸协议。

与此同时，英欧双方并不想看到“双输”局面。据美联社报道，英国负责“脱欧”贸易关系谈判的大臣迈克尔·戈夫此前表示，如果英欧今年之内未达成协议，英欧双方进出口重要物资都将受到影响。

“英国在离开欧盟以后，短期内的经济发展可能遇阻，英国希望通过政策手段来削弱欧盟的竞争优势。”崔洪建指出，唯有建立足够互信，未来双方贸易关系才能行稳致远。

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