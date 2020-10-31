正义必胜、和平必胜、人民必胜（和音）

中国的蓬勃发展、中华民族的伟大复兴，是合乎逻辑、顺应潮流的正义事业。历史和现实已经并将继续证明，任何人都无权剥夺中国人民追求美好生活的权利，任何力量都不能阻挡中华民族实现伟大梦想的步伐

“铭记伟大胜利，推进伟大事业，必须维护世界和平和正义，推动构建人类命运共同体。”习近平总书记在纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年大会上发表重要讲话，向世界宣示中国继续维护和平正义的坚定决心和信心。抗美援朝战争伟大胜利是正义的胜利、和平的胜利、人民的胜利，充分证明正义的事业是任何人都攻不破的。新时代的中国将始终行和平正义之举，走和平正义大道，不惧任何风雨和挑战。

抗美援朝战争的正义性，是中国人民志愿军重要的力量源泉，是中国赢得抗美援朝战争伟大胜利的根本原因。70年前，美国政府从其全球战略和冷战思维出发，作出武装干涉朝鲜内战的决定，并派遣第七舰队侵入台湾海峡。美军不顾中国政府一再警告，悍然越过三八线，把战火烧到中朝边境。侵朝美军飞机多次轰炸中国东北边境地区，给中国人民生命财产造成严重损失，给中国安全造成严重威胁。危急关头，应朝鲜党和政府请求，中国党和政府以非凡气魄和胆略作出抗美援朝、保家卫国的历史性决策，完全是以正义之师行正义之举，得到了世界上一切爱好和平的国家和人民、友好组织和友好人士的有力支援和支持。

在极不对称、极为艰难的条件下，英勇的中国人民志愿军与朝鲜人民和军队一起，打败了武装到牙齿的对手，造就了“美国陆军史上的最大败绩”，令对手在祈祷“给我一个明天”的同时，也不得不表达对中国军人的敬意。这就是正义的力量。正义必定战胜强权，和平发展是不可阻挡的历史潮流。

鉴往事，知来者。一个国家、一个民族要振兴，就必须在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展。中国的蓬勃发展、中华民族的伟大复兴，是合乎逻辑、顺应潮流的正义事业。历史和现实已经并将继续证明，任何人都无权剥夺中国人民追求美好生活的权利，任何力量都不能阻挡中华民族实现伟大梦想的步伐。

中国坚定站在历史正确的一边，坚信正义必胜、和平必胜、人民必胜。中国人民坚信：当今世界，任何单边主义、保护主义、极端利己主义，都是根本行不通的！任何讹诈、封锁、极限施压的方式，都是根本行不通的！任何我行我素、唯我独尊的行径，任何搞霸权、霸道、霸凌的行径，都是根本行不通的！不仅根本行不通，最终必然是死路一条！

中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，矢志不渝行和平正义之举。中国诚心诚意同各国携手合作，坚信和平发展、开放发展、合作发展、共同发展之路能够越走越宽广，坚信构建人类命运共同体的努力一定能够迎来人类和平与发展的美好未来。

《 人民日报 》（ 2020年10月31日 03 版）

(责编：牛镛)