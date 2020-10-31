第三届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式将于11月4日在上海举行。国家主席习近平将通过视频发表主旨演讲。接受本报记者采访的外国政要、企业家和专家学者一致认为，进博会如期举行，凸显中国统筹疫情防控和经济社会发展取得的显著成效，必将为全球经济复苏注入极大的信心和动力。习近平主席通过视频发表主旨演讲，这充分体现中国推动建设开放型世界经济、构建人类命运共同体的决心，是中国践行多边主义、推动经济全球化健康发展的实际行动。

“进博会显示出中国继续扩大开放的决心”

举办中国国际进口博览会，是中国着眼于推动新一轮高水平对外开放作出的重大决策，是中国主动向世界开放市场的重大举措。第三届进博会企业展规划面积36万平方米，比第二届增加6万平方米。

欧莱雅集团是第三届进博会参展商联盟理事会首任轮值主席单位。集团董事长兼首席执行官让—保罗·安巩表示，习近平主席强调，中国将逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。“进博会向世界证明，中国对外开放的步伐没有停滞，方向并未改变，这对全球来说都是一件好事。”

“习近平主席的主旨演讲备受期待，将给参展企业带来更大信心。”韩国爱茉莉太平洋集团中国总裁高祥钦认为，进博会是中国更高水平对外开放的窗口，是中国坚定支持贸易自由化和经济全球化，建设开放合作、开放创新、开放共享世界经济的重大举措，有利于促进世界各国加强经贸交流合作，促进全球贸易和世界经济增长，推动开放型世界经济发展。

将在“云端”参与本届进博会的俄罗斯切尔诺戈洛夫卡饮料公司亚洲贸易活动负责人尼古拉·索科洛夫说，从习近平主席以往的讲话中，能看到中国开放的决心和行动。展会对正处于困难时期的世界贸易而言意义重大，很可能成为“后疫情时代推动全球经济复苏的重要机遇”。日本东京大学社会科学研究所教授丸川知雄说，“习近平主席之前在进博会上表达了进一步扩大开放、与各国共同发展的意愿，很期待本届进博会上中国的新举措新倡议。”

巴西淡水河谷公司今年将在进博会上展示绿色矿产品、绿色物流解决方案以及部分创新技术。淡水河谷中国区总裁谢雪说，进博会为企业自我展示和沟通交流提供了绝佳平台。“进博会如期举行，向世界传达了一个明确的信号——中国将在推动全球发展中发挥更为重要的作用。”

西班牙政府已连续第三年组织参与进博会。除自行报名参展的企业外，还将在本届进博会食品及农产品展区设立300平方米的国家馆。西班牙外贸投资促进局表示：“进博会显示出中国继续扩大开放的决心，为国际合作打造了重要平台，将推动西班牙汽车制造、技术装备和医疗器械等高品质产品对华出口。”

“中国市场如同一块巨大的磁石，吸引着各国企业”

本届进博会上，世界500强企业数量达到往届规模，主要跨国企业纷纷表示将继续扩大在华投资，彰显对中国经济未来的坚定信心。

泰国法政大学经济学院副教授阿颂西表示，泰国企业积极参加进博会，不仅获得了大量订单，还通过增强沟通交流，为进入中国市场赢得更多便利。“中国依靠科学、有力的防疫措施有效控制住疫情，前三季度实现经济正增长，为世界经济尽快复苏注入动力。”

波兰锐思塔履带式推土机日前作为首批展品已运抵上海。该企业品牌销售经理托马斯说：“进博会为全球商业伙伴打造了展示最新、最先进设备的大舞台。在第二届进博会开幕式的主旨演讲中，习近平主席表示，中国市场这么大，欢迎大家都来看看。我们对参加本届进博会充满了期待。”

波兰格但斯克深水集装箱码头总裁卡梅隆说：“中国经济复苏对全世界至关重要。格但斯克港是波兰第一大港口，也是波罗的海沿岸最大的港口之一，来自中国的货物在格但斯克深水集装箱码头吞吐量中占比超过50%。随着中国经济强力复苏，码头的货运量已接近去年同期水平。中国加快复工复产让世界物流行业重新运转，给各国产业链供应链稳定带来了信心。本届进博会将为世界早日走出疫情阴霾带来希望和信心。”

西班牙米塔特酒庄今年首次报名参展。酒庄负责人伊格那西奥·吉尔表示，“自我们2017年进入中国市场后，红酒销量就以每年30%的速度快速增长。我们积极参与进博会，希望能进一步扩大在中国的知名度。”

“进博会给我们提供了通往中国市场的平台。”意大利达涅利集团中国首席执行官马蒂诺·弗朗索瓦·大卫表示，在过去3年中，达涅利在中国的收入翻了一番，进博会在其中发挥了重要作用。“中国营商环境不断改善，为外企发展提供广阔空间和机遇。”

据了解，本届进博会将展示不少产品、技术和服务的“全球首发”“中国首发”。高祥钦指出，中国是全球少有的消费群体多元化、开放包容的市场，“中国市场如同一块巨大的磁石，吸引着各国企业”。进博会在引领中国市场趋势、提升消费体验上有着重要作用。“因此，我们加大了在中国的研发力度，在进博会展示我们的研发产品，与同行交流经验，共同推动产业和科技的创新发展。”

“为跨国企业长期在华发展注入信心”

回顾历史，开放合作是增强国际经贸活力的重要动力。立足当今，开放合作是推动世界经济稳定复苏的现实要求。放眼未来，开放合作是促进人类社会不断进步的时代要求。

“习近平主席将通过视频发表主旨演讲，证明了中国对办好进博会、进一步扩大对外开放的重视。”日本花王集团公关部负责人说，中国经济向高质量发展迈进，中国消费者对生活品质的追求不断提升，对个性化、多样化、高品质、高附加值产品的需求也在进一步扩大，“我们有幸参与了前两届进博会，收获巨大。展会提供了展示新产品的大舞台，助力提升品牌知名度。”

厄瓜多尔出口与投资促进局副部长维罗妮卡·查韦斯表示，厄瓜多尔将进博会视为与世界各国互联互通、加强贸易合作的重要机遇。“进博会打造了国际一流的开放合作平台，推动形成更好的全球贸易环境。”

“团结合作是最有力的武器。面对疫情挑战，各方应更加坚定支持多边贸易体制，加强开放合作。”埃及埃中商会主席菲基表示，进博会是向中国市场展示和推广产品与服务的最佳时机，能有效帮助外国企业与中国市场进行对接。“中国为世界经济发展注入重要动力。”

近40家阿根廷企业将参加第三届进博会。阿生产发展部长库尔法斯强调，阿方愿充分利用进博会的平台和资源，深挖双边投资贸易合作潜力。“中国市场的强劲活力和韧性，为阿根廷企业发展带来了机遇。”阿根廷牛肉促进协会顾问豪尔赫·格林伯格说，今年参会的防疫规定非常严格，但参展商热情不减，“我们希望通过这个开放的平台，扩大中国市场，实现合作共赢。”

戴尔科技集团全球执行副总裁、大中华区董事长兼总裁黄陈宏博士说，戴尔科技集团连续第三年参加进博会。今年的进博会在特殊的环境下如期举行，“充分说明中国抗击新冠肺炎疫情取得了重大战略成果，体现了中国经济发展的强大韧性，更释放和传递了继续推动建设开放型世界经济的积极信号，为跨国企业长期在华发展注入信心。”

（本报北京、墨西哥城、莫斯科、华沙、罗马、东京、马德里、首尔、开罗、里约热内卢、布宜诺斯艾利斯、曼谷10月30日电 记者颜欢、暨佩娟、王慧、杨迅、刘旭霞、张光政、于洋、叶琦、刘军国、姜波、马菲、黄培昭、张远南、姚明峰、赵益普）

《 人民日报 》（ 2020年10月31日 03 版）

(责编：牛镛)