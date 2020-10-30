法波政府主席：向中国驻帕皮提领事颁发骑士勋章 感谢中国支持抗疫

法波政府主席向中国驻帕皮提领事颁发骑士勋章（图片：法波政府）

人民网巴黎10月30日电（记者何蒨） 10月28日，法属波利尼西亚主席爱德华·费里奇在法波总统府向中国驻帕皮提领事沈智良颁发大溪地骑士勋章，感谢沈领事在新冠疫情期间协助法波政府与人民抗疫的努力。同时，爱德华·费里奇主席接受人民网记者专访，对法波目前的新冠疫情形势及防疫举措、经济恢复政策进行了介绍。

法波政府主席向中国驻帕皮提领事颁发骑士勋章

爱德华·费里奇在向沈智良领事颁发大溪地骑士勋章的仪式上致辞，并表示：“法波政府十分感谢沈领事及其团队在过去几个月为帮助法波对抗疫情做出的努力，特别是中国驻法波领事馆为帮助法波抗疫，与中国外交部、商务部、海关总署、卫生部、全国友协等机构的积极协调。在沈领事在任的期间，法波与中国之间的友谊得到进一步加深。”

爱德华·费里奇主席指出：“当法波需要医疗物资时，中国驻帕皮提领事馆立即提供了宝贵的支持。在口罩紧缺时，来自中国的口罩保护了当地居民及战斗在一线的抗疫人员。在领事馆的帮助下，上海与法波在疫情国际交通封锁的情况下仍得以开通两班直航，用以运输由中国政府、全国友协和中国的基金会捐赠的口罩、红外体温计、新冠肺炎试剂、洗手液等紧急医疗物资，并通过法波航空公司的班机运至太平洋各地，如斐济、汤加、萨摩亚、所罗门、瓦努阿图、库克群岛、瓦力斯富图纳、新喀里多尼亚，这些都是中国对南太平洋国家及地区抗疫作出的巨大贡献。”

沈智良领事在接受大溪地骑士勋章时致辞表示：“在我即将离任之际，弗里奇主席授予我大溪地骑士勋章这一崇高荣誉，不仅是给我个人的荣誉，也代表着法波政府和人民对中国政府和人民的深情厚谊，是双方真诚友好的生动体现。”沈领事指出：“近年来，中国同法波在文化、教育、旅游、经贸等各领域交流合作保持良好发展势头，人文交流日益密切，友好区市关系不断深化。疫情期间，中国人民和法波人民通过各种方式表达对彼此的声援和支持，充分体现了双方守望相助、共克时艰、共同构建人类卫生健康共同体的美好愿望。”

法波面临第二波疫情 启动卫生防疫及经济提振措施

自今年9月以来，法属波利尼西亚新冠疫情的确诊人数又有增加的趋势，从9月中下旬不满100人确诊，快速上升至10月中下旬的7、8百人确诊。为了迎击第二波疫情的到来，法波政府正在积极采取防疫措施。在接受人民网记者采访时，爱德华·费里奇主席介绍：“目前法波政府抗击疫情的措施，首先是加强当地居民的教育，保持安全距离，注意手部卫生、强制戴口罩等，同时在公共空间禁止6人以上的聚会，禁止不能持续戴口罩的家庭私人或友人聚会，体育比赛不得有观众，丧葬仪式可以进行，但需要按10人一组安排等，并从晚上9：00至次日临晨4：00实行宵禁。”

由于法国从10月29日午夜重新进入全民禁足，作为法国海外省的法属波利尼西亚也不能幸免，这对当地经济而言无疑又是一次打击。在经济领域，为了缓解疫情造成的不利影响，爱德华·费里奇主席指出：“法波正面临历史上最糟的时刻之一，从第一波新冠疫情开始，法波就已迅速启动金融储备，并对企业、雇员、自雇职业者和低收入家庭提供援助。”在经济振兴层面，爱德华·费里奇主席强调：“为了重振经济，法波政府已经启动机制，以团结、严谨与复苏为核心，对保护就业及渔业、水产养殖、珍珠养殖、农业、旅游业、能源部门采取支持措施。”

由于法属波利尼西亚的经济在很大程度上依赖于旅游业，疫情影响很大，对此爱德华·费里奇主席指出：“政府将继续通过新的卫生协议及宣传推广来复兴旅游业，任何访客必须在飞往大溪地前三天进行新冠监测，还必须提供健康承诺表。”但是，爱德华·费里奇主席强调，法波经济的未来发展机遇在于开发更多的经济合作渠道。他向记者指出：“这次新冠疫情既是危机，也是机遇。我们正在努力丰富波利尼西亚的经济多样化，并且会在蓝色（海洋）经济的基础设施方面进行更多投资，希望将法波打造成为亚洲和南美之间的枢纽。”

根据爱德华·费里奇主席介绍，目前法波正在与中国讨论新冠疫情测试方面的援助事宜。此外，爱德华·费里奇主席也对加强法波与中国的经济合作表示拥有信心，他指出：“法波在太平洋的地理位置意味着它很可能成为亚洲和南美之间的多样化枢纽，包括机场、港口、电缆、卫星等，这也说明法波很愿意在中国发起的海上丝绸之路中积极发挥自己的作用。”

法波政府主席向中国驻帕皮提领事颁发骑士勋章（图片：法波政府） 法波政府主席向中国驻帕皮提领事颁发骑士勋章（图片：法波政府） 法波政府主席向中国驻帕皮提领事颁发骑士勋章（图片：法波政府）

(责编：杨牧、刘洁妍)