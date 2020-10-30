上合组织银联体理事会会议在莫斯科举行，签署两份重要文件

上合组织秘书长诺罗夫在上合组织银联体理事会会议上发言

人民网莫斯科10月30日电 （记者张光政）本报记者从俄罗斯对外经济银行获悉，上海合作组织（以下简称上合组织）银行联合体理事会会议10月30日在莫斯科举行。会议对俄罗斯对外经济银行作为轮值主席一年来的工作进行了总结。会议指出，今年上合组织各国遭遇了新冠疫情及随之而来的经济冲击的挑战。上合组织银联体理事会调整了自己的工作，以便更好地应对当前的挑战，使各开发银行能够在困难时期充分支持各国政府。

会后，中国国家开发银行、俄罗斯对外经济银行国家开发集团公司、哈萨克斯坦开发银行股份公司、吉尔吉斯坦RSK银行、塔吉克斯坦国家储蓄银行（阿莫纳特银行）、乌兹别克斯坦国家对外经济活动银行、印度基础设施金融公司、巴基斯坦哈比银行有限责任公司等上合组织银联体成员行签署了《上海合作组织银行联合体关于克服新冠肺炎疫情对上合组织各国经济影响的路线图》和《上海合作组织银行联合体关于扩大上海合作组织区域本币使用的共同立场》两份文件。

上合组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫表示，俄罗斯在担任上合组织轮值主席国的框架内，不断开展工作，以增强上合组织在地区治理、强化多个机制之间协调、安全保障、经济及人文合作等方面的作用。

俄罗斯对外经济银行行长伊戈尔·舒瓦洛夫表示，2020年，新冠疫情及与之相关的防控措施对各国经济造成了影响，但“上海精神”（互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展）帮助我们经受住了考验并且变得更强大，银行间合作获得了新的动力。

俄罗斯对外经济银行行长舒瓦洛夫在上合组织银联体理事会会议上发言 中国国家开发银行党委书记、董事长赵欢在上合组织银联体理事会会议上发言

(责编：杨牧、徐祥丽)