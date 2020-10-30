芬兰驻华大使：携手共进 期待中芬关系更上一层楼

芬兰驻华大使肃海岚

“2020年是中芬两国建交70周年。70年来，中芬两国以政治互信为基础，经济合作为动力，在多个社会经济领域开展深入合作，成果喜人。我们期待两国关系在未来更上一层楼。”日前，芬兰驻华大使肃海岚在接受人民网记者采访时说。

肃海岚表示，面对全球肆虐的新冠疫情，中芬两国将继续加强政治对话和经贸合作，发展互信互利的双边关系，为全球抗疫和世界稳定做出积极贡献。

中芬合作 硕果累累

70年来，中芬两国政治互信不断加深。芬兰是最早承认并与新中国建交的西方国家之一，也是上世纪70年代初为数不多支持中国恢复联合国合法席位的西方国家，一路伴随和参与了新中国的发展。特别是近年来，两国高层交往密切，有力增进双方政治互信和战略沟通，引领双边关系进入快车道。2017年4月，在芬兰独立百年华诞之际，中国国家主席习近平时隔22年再次访芬，和芬兰总统尼尼斯托共同宣布构建中芬面向未来的新型合作伙伴关系。2019年1月，尼尼斯托总统访华。两国元首在1年多时间里实现互访，开创了中芬关系史上的新纪录。

70年的历史也见证了中芬互利合作的长足发展。芬兰是第一个同中国签署政府间贸易协定的西方国家。双方第一笔合作业务始于1951年，当时芬兰康克公司以易货贸易方式向中国出口4000吨新闻纸。1956年芬兰议长苏克西莱宁访华时，代表团辗转8站、历时26个小时才抵达北京。如今，中国已成为芬兰在全球第四大贸易伙伴，连续17年成为芬兰在亚洲的最大贸易伙伴。中国8个城市和芬兰开通直航航线，赫尔辛基和北京之间的距离已从1天缩短为7个小时。开行在中芬之间的中欧班列为两国经济发展和产业链供应链稳定发挥着积极作用。中芬经济互补性强，在新一轮科技产业革命浪潮带动下，双方在绿色经济、清洁能源、数字化等领域务实合作前景广阔。

“在过去的70年里，两国关系得到了长足的发展，合作硕果累累。中芬两国友好关系历史悠久，我对两国未来双边关系的稳健发展充满信心。”肃海岚说。

合作抗疫 携手共进

“在新冠疫情的冲击下，中芬两国的经贸往来受到打击。我们正通过400多家芬兰公司的驻华代表处和线上办公等方式与中国企业合作，我也在近期访问了中国的一些省份，期待能在疫情期间找到两国合作的新亮点。”肃海岚说。

疫情期间，中芬两国互通有无，在抗疫方面加深了合作。4月14日，中国国家主席习近平代表中国政府和中国人民致电芬兰总统尼尼斯托，指出人类是休戚与共的命运共同体，相信通过共同抗疫，中芬友谊将得到深化。疫情过后，双方要尽快恢复各层级人员往来，挖掘释放科技创新、信息通信、生命科学等领域合作潜能，推动中芬面向未来的新型合作伙伴关系不断发展。尼尼斯托则表示，中方有关经验对芬兰抗疫非常有益，芬方希望同中方加强合作，尽快战胜疫情。

中芬两国在疫情期间的紧密合作取得了显著成果。据新华社报道，2020年第二季度芬兰对华出口额增长了69%，达到11亿欧元，进口额则增长了12%，达到16亿欧元。

“中国在本国和全球抗疫方面作出的贡献举世瞩目。芬兰对中国加入新冠疫苗供应计划，参与全球抗疫的举动表示热烈欢迎。抗击新冠是每个国家和国际社会应该承担的责任，中芬会继续加深在此方面的合作。”芬兰常务国务秘书马蒂·安托宁在芬兰驻华使馆举办的庆祝中芬建交70周年招待会上说道。

深化合作 未来可期

在采访中，肃海岚大使表示，芬方高度关注中国未来的“十四五”规划，并将结合规划的具体内容继续加深与中国的合作。

“‘十四五’规划的重要性毋庸置疑，将指导中国在多个领域的长期发展。芬兰对其中关于生态文明建设和继续扩大改革开放的内容保持关注，希望未来五年中国在社会和经济方面能更加开放。”肃海岚说。

安托宁表示，中芬两国在环境保护和气候变化方面都有长足的发展计划。芬方计划在2035年实现碳中和，而中国则将这一目标确定在2060年前，两国在生态文明建设方面的合作未来可期。

安托宁还表示，面对疫情和全球经济下行，某些国家可能会变得短视，对未来发展中可能存在的问题视而不见。他认为，世界各国应该加深对话与合作，期待中方持续的改革开放为中芬两国共同抗疫和深入合作带来动力。

“面对疫情挑战和经济下行威胁，希望中芬两国能继续开展可持续性合作，为中芬两国企业和人民带来好处。芬方愿同中方一道，坚持相互尊重，夯实政治互信，继续加强经贸投资、健康教育、可持续发展、人文交流等领域合作，携手谱写两国关系发展的新篇章。”安托宁说道。

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