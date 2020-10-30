 “新冠疫情背景下面向未来的中日韩及东亚合作展望”在线对话会举行

“新冠疫情背景下面向未来的中日韩及东亚合作展望”在线对话会成功举办。中日韩三国合作秘书处供图

人民网首尔10月30日电（杨晓娜）10月28日，中日韩三国合作秘书处（TCS）举办了主题为“新冠疫情背景下面向未来的中日韩及东亚合作展望”的在线对话会。中日韩三国合作秘书处秘书长道上尚史及副秘书长曹静出席对话会并致辞。对话会由韩国国立外交院教授田奉根主持，吸引了来自中、日、韩及东盟国家等100余人在线参与。

道上尚史在致辞中介绍了中日韩三国合作的丰硕成果与积极进展。他强调，东盟与中日韩有必要积极分享抗疫经验，保持密切沟通与合作，呼吁地区各方进一步强化社会、经济发展的人本基础，促进包容性发展。他指出，本地区在促进经济复苏的同时，也应重视中长期发展战略，以更好实现可持续发展目标。

北京大学查道炯教授、日本同志社大学教授寺田贵、韩国峨山政策研究院副研究员崔恩美、马来西亚国立大学副教授郭清水、越南外交学院研究员苏明秋等著名学者评估了新冠疫情对中日韩以及东盟与中日韩合作的政治、经济和社会文化影响，并就新冠疫情背景下的东亚未来合作展望提出建设性意见。

在闭幕环节，中日韩三国合作秘书处副秘书长曹静高度评价疫情期间中日韩以及东盟与中日韩的抗疫合作，并表示，面对疫情挑战，要通过对话合作实现共赢，建设和谐安宁的东亚。

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