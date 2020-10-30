菲律宾教育部为本土中文教师开展线上培训

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人民网曼谷10月30日电（记者赵益普）10月29日上午，菲律宾红溪礼示大学孔子学院联合菲律宾教育部共同举办了全菲本土中文教师线上培训。

为应对疫情对教育的影响，菲律宾教育部于2020年6月19日出台“不停学计划”，于7月1日提出“新远程学习模式”。在此背景下，为了支持菲律宾“特殊外语项目”（SPFL）中的中文教学，红溪礼示大学孔子学院针对菲律宾中学各年级（七年级至十年级）学生的汉语水平制定了系列教学方案。目前，该教学方案已经在全菲11个地区的93所公立中学推行了一个月。

此次线上培训吸引200名菲教师参加。菲律宾教育部中等教育司司长乔瑟琳·安达雅在培训中表示，尽管现在疫情还在影响我们的生活，但是学生们迫切需要我们的帮助。红溪孔院全体老师在疫情期间迎难而上，刻苦工作，为菲教育部中文教学提供了专业的优秀的教学设计，希望菲教育部和红溪孔院能够继续保持密切合作的关系。

菲律宾教育部特殊外语项目中学教育负责人阿耶特·菲利奥尔斯介绍了特殊外语项目的语言标准和框架以及语言发展的自然过程等。她充分肯定了红溪孔院疫情期间在中文教育方面所做出的的努力，高度赞扬了汉语项目取得的成绩。

菲律宾红溪礼示大学校长乔瑟夫·安吉利斯在致辞中表示，红溪孔院一直是教育部汉语培训的可靠的合作伙伴，尽管今年的疫情给我们带来了很多困难，但是彼此的合作仍然取得了丰硕的成果。

疫情期间，红溪孔院积极探索“新常态”下线上中文活动形式和教学方法，举办了世界大学生汉语桥预决赛直播，本土教师暑期培训，线上毕业典礼等重要活动。红溪礼示大学孔子学院中外方院长汪敏锋表示，希望通过这些活动能为热爱中文的菲律宾学生提供更多更好的中文学习资源和机会，不断提高服务教育部特殊语言项目的质量，促进中菲人文友好交流。

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