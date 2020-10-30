中国人民对外友好协会对美国国务卿蓬佩奥终止《关于建立中美省州长论坛以促进地方合作的谅解备忘录》做出回应

新华社北京10月30日电 中国人民对外友好协会29日就美国国务卿蓬佩奥终止《关于建立中美省州长论坛以促进地方合作的谅解备忘录》的声明做出回应，全文如下：

10月28日，美国国务卿蓬佩奥发表声明，称将停止执行中美在2011年1月19日签署的《关于建立中美省州长论坛以促进地方合作的谅解备忘录》，并污蔑中国人民对外友好协会“影响美国各州和地方领导人”。我们对此并不感到惊讶，因为蓬佩奥之流从不关心民生，完全没有和平共处、共同发展的概念，满脑子都充斥着过时的意识形态偏见，只能靠制造冲突和谎言误导美国民众。如此超级大国真让人可惜又可怜！

众所周知，中国人民对外友好协会成立于1954年，是从事中国与世界各国民间友好的全国性人民团体，始终以增进人民友谊、推动国际合作、维护世界和平、促进共同发展为宗旨，以深化中国和世界各国友好关系为目标，与世界各国建立并保持着友好关系，受到各方欢迎。

近几个月，尽管疫情仍在全球肆虐，来自欧洲和亚非拉的20多位驻华使节和美国、日本等企业界人士纷纷拜会了中国人民对外友好协会会长，共同探讨深化彼此民间友好与地方互利合作便是例证。

《关于建立中美省州长论坛以促进地方合作的谅解备忘录》是由美方主动提出，并经双方签署的。中美方分别由中国人民对外友好协会和美国全国州长协会负责具体实施。在中美双方的共同努力下，中美省州长论坛迄今已成功举办5届，23个中国省（区、市）和35个美国州政府领导出席，成为中美地方合作的重要平台，受到两国地方政府广泛欢迎，促进了彼此投资贸易合作，给两国人民带来了经济实惠，创造了就业。这是蓬佩奥之流所无法抹杀的。

推动中美人民和地方政府友好交流和互利合作，符合两国和两国人民的共同利益。中美地方交往始终秉持相互尊重、平等互利、公开透明和不干涉彼此内政的原则，聚焦经济合作和人文交流，增进了相互了解和友谊，促进了互利合作。新冠肺炎疫情暴发以来，两国地方政府和人民相互慰问、相互支持，携手应对共同挑战，维护人民生命健康安全，反映了中美人民的共同心声。

蓬佩奥把中美地方和人民的友好交流与互利合作污蔑为“被统战”和“被恶意影响”，显然低估、侮辱了美国人民的善良、智商和智慧，暴露了自身的空虚与无能。

我们坚信，只有坚持对话交流、包容开放，国家才能繁荣富强，人民才能过上幸福安宁的好日子。自我封闭、疑神疑鬼、靠谎言执政，只会把美国带入自我孤立，走向衰亡。

公理自在人心。我们相信，美国有识之士一定能认清并坚决抵制蓬佩奥之流的“政治病毒”，进一步密切中美人民友好交流，推进两国地方互利合作，致力于共同发展。

(责编：胡永秋、马昌)