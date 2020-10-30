中国非洲研究院举办第四届“大使讲坛”

人民网讯 10月29日，中国非洲研究院举办第四届“大使论坛”。中国政府非洲事务特别代表许镜湖大使发表了题为“中非合作论坛二十年发展历程和展望”的主题报告。

在主题报告中，许镜湖大使从“中非合作论坛20年发展历程”“非洲形势和中非合作面临的新变化、新挑战”“关于推进中非合作的几点思考”等三个方面详细讲述了过去20年不断增进的中非友好关系，深刻分析了非洲形势的重要变化和新形势下中非关系面临的机遇和挑战，并对未来中非关系的发展提出了极具前瞻性的思考。

许镜湖大使指出，中非合作论坛是在世纪之交国际形势发生重大深刻变化、国际社会对非关注投入明显增加、非洲内外政策更加务实和多元，以及中国推动中非关系持续稳定发展的背景下成立的。成立20年来，在中非合作论坛“政治引领、多双边互促”“平等相待、共同办会”“互利共赢、务实高效”“以人为本、开放包容”“与时俱进、完善机制”等项原则的推动下，中非政治互信日益增强、相互支持愈加坚定、务实合作全面拓展、团结抗疫成效显著、人文交流持续扩大、和平和安全短板加快补长。

许镜湖大使表示，新冠肺炎疫情对非洲社会经济发展产生严重负面影响，在当前非洲抗疫进入“新常态”，中非合作面临新挑战的背景下，可从积极推进中非抗疫合作、全力落实中非论坛北京峰会成果、妥善应对大国在非竞争、补齐合作短板、做好公共外交工作和充分发挥国内智库作用等方面着力，推动中非全面战略合作伙伴关系迈向深入发展，构建更加紧密的中非命运共同体。

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