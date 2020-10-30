人民网>>国际

中国驻印尼大使肖千就美国务卿蓬佩奥错误言论发表谈话

2020年10月30日09:56  来源：人民网-国际频道
 

人民网雅加达10月29日电（记者徐伟、张杰）美国国务卿蓬佩奥访问印尼期间，无端攻击抹黑中国，挑拨中印尼关系，破坏地区和平稳定，中方对此坚决反对。蓬佩奥近来一系列错误言行进一步暴露了美方的险恶用心，彰显了美自身存在的严重问题。

美国是“新冷战”的煽动者。中国共产党带领中国人民走出一条适合中国国情的发展道路，是历史和人民的选择。中国坚定不移在和平共处五项原则基础上发展同各国的友好合作，不输出意识形态，不干涉别国内政。美方大搞所谓“新冷战”，挑动意识形态对立，到处煽动颜色革命，粗暴干涉别国内政，甚至不惜动用战争手段，给世界带来灾难。

美国是“政治病毒”的超级散播者。中国坚持“人民至上、生命至上”，本着公开、透明、负责任态度，科学有效防控新冠肺炎疫情，大力开展国际抗疫合作，积极构建人类卫生健康共同体。美方政客奉行“政治私利至上”，淡化疫情，不讲科学，导致疫情蔓延失控，无辜民众受难。美方散播“政治病毒”，一味甩锅推责，无理攻击并退出世界卫生组织，破坏全球抗疫合作。

美国是世界开放合作的阻碍。“一带一路”倡议以互利共赢为目标，秉持共商共建共享和开放包容透明原则，得到全球100多个国家和国际组织响应和支持，雅万高铁等项目给包括印尼在内沿线国家带来实惠。美国政府奉行“美国优先”，实行贸易保护主义和经济霸凌主义，扭曲全球产业链，利用单边贸易措施压迫有关国家，破坏多边贸易体系和国际经济秩序，阻碍各国正常发展和世界开放合作。

美国是全球最大的黑客帝国。中国提出“全球数据安全倡议”，坚定维护网络安全，华为、中兴等中国企业为全球通讯基础设施建设所作贡献有目共睹。美方为了维护科技霸权和垄断利益，泛化国家安全概念，滥用国家力量无端打压中国企业。美情报部门长期以来对包括盟友在内的外国政府、企业和个人实施无差别的非法窃密监听活动，给各国国家安全造成巨大威胁，贼喊捉贼实属可笑。

美国是伊斯兰世界的痛苦制造者。中国宪法保护公民宗教信仰自由和少数民族合法权益，新疆各族民众人权得到充分保障。中国是伊斯兰世界的真诚朋友，坚定支持巴勒斯坦人民的正义事业。美国政府颁布“禁穆令”，在巴以问题上漠视巴勒斯坦合法权益，在伊斯兰世界煽动颜色革命、发动代理人战争甚至以莫须有理由直接侵略他国，给伊斯兰世界带来动荡、战乱、分裂、贫困和长期痛苦。

美国是损害南海和平的最危险因素。南海是地区国家的共同家园。中国和本地区国家一道，致力于维护南海和平稳定，推动南海合作与发展，通过友好磋商和谈判妥善处理分歧。美国为了维护其海洋霸权，始终未批准《联合国海洋法公约》，却以《公约》卫士自居，并出于地缘政治需要，不断在南海挑拨矛盾、炫耀武力、制造紧张，是南海军事化的最大推手，是损害南海和平的最危险因素。

美国是地区合作的破坏者。美国的“印太战略”充满军事安全对抗色彩和冷战思维，企图构建美方主导的所谓印太版新“北约”，违背东亚合作中的互利合作精神，冲击东盟在地区事务中的中心和主导地位，破坏多年来东亚合作的积极势头。这种开历史倒车的做法给本地区和平稳定带来巨大威胁。

历史车轮滚滚向前，时代潮流浩浩荡荡，世界和平发展大势不可逆转。美方少数政客必须放弃敌视中国的错误政策，停止挑拨和干涉中国同地区各国友好合作关系，停止破坏地区和平稳定，停止践踏国际公平正义，否则只会落得全面失败的下场。

(责编：燕勐、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved