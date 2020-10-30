中国驻印尼大使肖千就美国务卿蓬佩奥错误言论发表谈话

人民网雅加达10月29日电（记者徐伟、张杰）美国国务卿蓬佩奥访问印尼期间，无端攻击抹黑中国，挑拨中印尼关系，破坏地区和平稳定，中方对此坚决反对。蓬佩奥近来一系列错误言行进一步暴露了美方的险恶用心，彰显了美自身存在的严重问题。

美国是“新冷战”的煽动者。中国共产党带领中国人民走出一条适合中国国情的发展道路，是历史和人民的选择。中国坚定不移在和平共处五项原则基础上发展同各国的友好合作，不输出意识形态，不干涉别国内政。美方大搞所谓“新冷战”，挑动意识形态对立，到处煽动颜色革命，粗暴干涉别国内政，甚至不惜动用战争手段，给世界带来灾难。

美国是“政治病毒”的超级散播者。中国坚持“人民至上、生命至上”，本着公开、透明、负责任态度，科学有效防控新冠肺炎疫情，大力开展国际抗疫合作，积极构建人类卫生健康共同体。美方政客奉行“政治私利至上”，淡化疫情，不讲科学，导致疫情蔓延失控，无辜民众受难。美方散播“政治病毒”，一味甩锅推责，无理攻击并退出世界卫生组织，破坏全球抗疫合作。

美国是世界开放合作的阻碍。“一带一路”倡议以互利共赢为目标，秉持共商共建共享和开放包容透明原则，得到全球100多个国家和国际组织响应和支持，雅万高铁等项目给包括印尼在内沿线国家带来实惠。美国政府奉行“美国优先”，实行贸易保护主义和经济霸凌主义，扭曲全球产业链，利用单边贸易措施压迫有关国家，破坏多边贸易体系和国际经济秩序，阻碍各国正常发展和世界开放合作。

美国是全球最大的黑客帝国。中国提出“全球数据安全倡议”，坚定维护网络安全，华为、中兴等中国企业为全球通讯基础设施建设所作贡献有目共睹。美方为了维护科技霸权和垄断利益，泛化国家安全概念，滥用国家力量无端打压中国企业。美情报部门长期以来对包括盟友在内的外国政府、企业和个人实施无差别的非法窃密监听活动，给各国国家安全造成巨大威胁，贼喊捉贼实属可笑。

美国是伊斯兰世界的痛苦制造者。中国宪法保护公民宗教信仰自由和少数民族合法权益，新疆各族民众人权得到充分保障。中国是伊斯兰世界的真诚朋友，坚定支持巴勒斯坦人民的正义事业。美国政府颁布“禁穆令”，在巴以问题上漠视巴勒斯坦合法权益，在伊斯兰世界煽动颜色革命、发动代理人战争甚至以莫须有理由直接侵略他国，给伊斯兰世界带来动荡、战乱、分裂、贫困和长期痛苦。

美国是损害南海和平的最危险因素。南海是地区国家的共同家园。中国和本地区国家一道，致力于维护南海和平稳定，推动南海合作与发展，通过友好磋商和谈判妥善处理分歧。美国为了维护其海洋霸权，始终未批准《联合国海洋法公约》，却以《公约》卫士自居，并出于地缘政治需要，不断在南海挑拨矛盾、炫耀武力、制造紧张，是南海军事化的最大推手，是损害南海和平的最危险因素。

美国是地区合作的破坏者。美国的“印太战略”充满军事安全对抗色彩和冷战思维，企图构建美方主导的所谓印太版新“北约”，违背东亚合作中的互利合作精神，冲击东盟在地区事务中的中心和主导地位，破坏多年来东亚合作的积极势头。这种开历史倒车的做法给本地区和平稳定带来巨大威胁。

历史车轮滚滚向前，时代潮流浩浩荡荡，世界和平发展大势不可逆转。美方少数政客必须放弃敌视中国的错误政策，停止挑拨和干涉中国同地区各国友好合作关系，停止破坏地区和平稳定，停止践踏国际公平正义，否则只会落得全面失败的下场。

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