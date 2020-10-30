人民网>>国际

张军呼吁国际社会为推进妇女、和平与安全议程注入新动力

2020年10月30日09:44  来源：人民网-国际频道
 

人民网联合国10月29日电（记者李晓宏）联合国安理会29日举行妇女、和平与安全问题公开会，中国常驻联合国代表张军在会议上呼吁，国际社会应加大投入，为妇女、和平与安全议程和全球妇女事业发展注入新的动力。

张军表示，今年是联合国成立75周年、北京世界妇女大会25周年，也是安理会关于妇女、和平与安全问题的第1325号决议通过20周年，还是2030年可持续发展议程通过5周年。国际社会应当以此为契机，重申承诺，着力推进全球妇女事业发展。

他强调，国际社会应继续支持女性在和平与安全领域发挥重要作用。近年来第1325号决议落实工作取得积极进展。许多女性特别代表和特使不畏艰险，为政治解决热点问题而奔走斡旋；无数女性维和人员及志愿者在冲突地区推动和解与重建，扶危济困。我们要秉持第1325号决议精神，支持各国女性平等、全面、有效参与和平进程，作出更大贡献。在维护国际和平与安全的努力中，中国女性从未缺席，30年来有千余名中国女性参与联合国维和行动，在不同岗位上作出重要贡献。

他指出，国际社会应全面平衡推进妇女、和平与安全议程。预防、保护、参与、救济和恢复是妇女、和平与安全议程的四大支柱。我们要全力预防冲突，重视消除冲突产生的根源，为女性发展营造和平安宁的环境。安理会应履行维护国际和平与安全的首要责任，推进热点问题政治解决，推动各方响应古特雷斯秘书长提出的全球停火倡议。要加大对女性的保护力度，坚决反对任何针对妇女和女童的暴力行为，有力打击恐怖主义。要尊重女性的话语权和决策权，支持更多女性参与斡旋调解和国家治理。要在冲突和冲突后局势中保障女性合法权益，及时为受冲突影响的女性提供人道救援。中方下一步将参加妇女、和平与安全问题非正式专家小组的工作，为推动落实第1325号决议及其后续决议作出贡献。

他表示，国际社会应促进性别平等，加强妇女赋权。妇女、和平与安全议程应当在妇女赋权和发展的总体框架下推进，与2030年可持续发展议程实现协同。我们要重申对《北京宣言》和《行动纲领》的承诺，使妇女目标成为2030年议程的早期收获，以妇女赋权促发展，以发展促和平。要将保障妇女权益上升为国家意志，积极应对性别暴力、歧视等挑战，促进社会稳定，消除冲突根源。要在妇女教育、医疗、就业等领域加大投入，推动妇女事业和经济社会同步发展，为女性有效参与和平进程创造有利条件。在抗击疫情和推动经济社会复苏的进程中，要特别关注妇女儿童等脆弱群体，帮助她们早日摆脱疫情负面影响。

他强调，应深化全球合作，助力妇女事业发展。妇女、和平与安全议程是全球妇女事业发展的重要组成部分。我们要弘扬多边主义，维护联合国权威，推动安理会、联大、经社理事会、建设和平委员会和妇女署等机构根据各自授权开展工作，作出应有贡献。要重视并充分发挥非盟、阿盟等区域和次区域组织的独特优势，鼓励基于地区实际情况的区域方案和实践。要充分尊重当事国主权和主导权，支持其根据本国国情推进妇女、和平与安全议程，引导妇女团体和民间社会发挥建设性作用。

张军指出，中国一直积极推动全球妇女事业合作，用实际行动落实《北京宣言》和《行动纲领》，落实联合国和安理会有关决议。5年前，习近平主席在全球妇女峰会上提出一系列全球合作倡议，已经得到全面落实。在联大纪念北京世界妇女大会25周年高级别会议上，习主席提出2025年再次召开全球妇女峰会的重要倡议，宣布未来5年内向联合国妇女署提供1000万美元捐款，继续设立中国-联合国教科文组织女童和妇女教育奖。中方愿同国际社会一道，继续推进妇女、和平与安全议程，推动女性在和平与安全领域发挥更大作用，加快实现性别平等和妇女赋权，促进全球妇女事业发展。

(责编：燕勐、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved