张军呼吁国际社会为推进妇女、和平与安全议程注入新动力

人民网联合国10月29日电（记者李晓宏）联合国安理会29日举行妇女、和平与安全问题公开会，中国常驻联合国代表张军在会议上呼吁，国际社会应加大投入，为妇女、和平与安全议程和全球妇女事业发展注入新的动力。

张军表示，今年是联合国成立75周年、北京世界妇女大会25周年，也是安理会关于妇女、和平与安全问题的第1325号决议通过20周年，还是2030年可持续发展议程通过5周年。国际社会应当以此为契机，重申承诺，着力推进全球妇女事业发展。

他强调，国际社会应继续支持女性在和平与安全领域发挥重要作用。近年来第1325号决议落实工作取得积极进展。许多女性特别代表和特使不畏艰险，为政治解决热点问题而奔走斡旋；无数女性维和人员及志愿者在冲突地区推动和解与重建，扶危济困。我们要秉持第1325号决议精神，支持各国女性平等、全面、有效参与和平进程，作出更大贡献。在维护国际和平与安全的努力中，中国女性从未缺席，30年来有千余名中国女性参与联合国维和行动，在不同岗位上作出重要贡献。

他指出，国际社会应全面平衡推进妇女、和平与安全议程。预防、保护、参与、救济和恢复是妇女、和平与安全议程的四大支柱。我们要全力预防冲突，重视消除冲突产生的根源，为女性发展营造和平安宁的环境。安理会应履行维护国际和平与安全的首要责任，推进热点问题政治解决，推动各方响应古特雷斯秘书长提出的全球停火倡议。要加大对女性的保护力度，坚决反对任何针对妇女和女童的暴力行为，有力打击恐怖主义。要尊重女性的话语权和决策权，支持更多女性参与斡旋调解和国家治理。要在冲突和冲突后局势中保障女性合法权益，及时为受冲突影响的女性提供人道救援。中方下一步将参加妇女、和平与安全问题非正式专家小组的工作，为推动落实第1325号决议及其后续决议作出贡献。

他表示，国际社会应促进性别平等，加强妇女赋权。妇女、和平与安全议程应当在妇女赋权和发展的总体框架下推进，与2030年可持续发展议程实现协同。我们要重申对《北京宣言》和《行动纲领》的承诺，使妇女目标成为2030年议程的早期收获，以妇女赋权促发展，以发展促和平。要将保障妇女权益上升为国家意志，积极应对性别暴力、歧视等挑战，促进社会稳定，消除冲突根源。要在妇女教育、医疗、就业等领域加大投入，推动妇女事业和经济社会同步发展，为女性有效参与和平进程创造有利条件。在抗击疫情和推动经济社会复苏的进程中，要特别关注妇女儿童等脆弱群体，帮助她们早日摆脱疫情负面影响。

他强调，应深化全球合作，助力妇女事业发展。妇女、和平与安全议程是全球妇女事业发展的重要组成部分。我们要弘扬多边主义，维护联合国权威，推动安理会、联大、经社理事会、建设和平委员会和妇女署等机构根据各自授权开展工作，作出应有贡献。要重视并充分发挥非盟、阿盟等区域和次区域组织的独特优势，鼓励基于地区实际情况的区域方案和实践。要充分尊重当事国主权和主导权，支持其根据本国国情推进妇女、和平与安全议程，引导妇女团体和民间社会发挥建设性作用。

张军指出，中国一直积极推动全球妇女事业合作，用实际行动落实《北京宣言》和《行动纲领》，落实联合国和安理会有关决议。5年前，习近平主席在全球妇女峰会上提出一系列全球合作倡议，已经得到全面落实。在联大纪念北京世界妇女大会25周年高级别会议上，习主席提出2025年再次召开全球妇女峰会的重要倡议，宣布未来5年内向联合国妇女署提供1000万美元捐款，继续设立中国-联合国教科文组织女童和妇女教育奖。中方愿同国际社会一道，继续推进妇女、和平与安全议程，推动女性在和平与安全领域发挥更大作用，加快实现性别平等和妇女赋权，促进全球妇女事业发展。

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