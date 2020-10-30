中国政府援助巴西第三批抗疫物资交接仪式在巴西利亚举行

人民网巴西利亚10月28日电（记者范剑青）中国政府援助巴西第三批抗疫物资交接仪式28日在巴西利亚举行，这批医疗物资将专门用于巴西利亚联邦区抗疫工作。中国驻巴西大使杨万明、巴西利亚联邦区副长官布里托等出席了在线交接仪式。

杨万明大使在致辞中介绍了中巴抗疫合作成果，强调中方将继续坚定同巴西人民站在一起，用团结排除干扰，用合作应对挑战。目前，两国企业和机构联合在巴开展的新冠疫苗三期临床试验正顺利推进，期待有关合作取得积极成果。中国政府将履行把中国疫苗作为国际公共产品的承诺，优先实现其对发展中国家的可负担性和可及性，助力中巴以及世界各国人民抵御病毒。

杨万明说，巴西利亚是巴西政治中心，也是中巴合作的重要门户。中方愿同巴西利亚联邦区一道，规划好、开展好疫情下和疫后地方交往与务实合作，密切经贸、科技、基建等重点领域合作，支持双方文教、科创机构加强交流互鉴，共同抵御疫情冲击，造福彼此人民。

布里托代表巴西利亚联邦区政府和人民衷心感谢中国政府、企业及各界提供的大量物资援助和各类抗疫支持，并表示，中国政府防控疫情专业高效、人民共同战疫坚韧团结令人敬佩。巴方珍视对华友好，疫情阻挡不了巴中务实合作的强劲势头，巴西利亚联邦区愿进一步同中国加强地方交流与合作，增进经贸、文教、科技等全方位合作。

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