南非农业部多措并举支持农民 包括发放代金券

人民网约翰内斯堡10月29日电（王磊）据南非政府消息，南非农业、土地改革和农村发展部部长迪迪扎（Thoko Didiza）日前表示，作为政府经济刺激计划的一部分，农业部将向自给自足的农民提供代金券（vouchers），以保住他们的工作。

迪迪扎表示，发放代金券的目标是支持那些生活在城市边缘和农村地区，以家庭为单位进行农业生产的自给自足者，其自有土地面积在四分之一到一公顷之间。

迪迪扎说，农业部正与移动运营商沃达康（Vodacom）合作，希望最快在下个月开放手机应用，届时农民将可以用手机申请代金券，避免领取纸质代金券。

据介绍，新冠肺炎疫情期间，南非的商业生产者和小农生产者在保障粮食安全和促进农村和城市周边地区自营方面发挥了重要作用。南非采取的全国封锁等疫情防控措施，也为政府的扶持政策提供了必要环境。

迪迪扎说，非正规市场商人在粮食本地化、向低收入家庭分发粮食等方面发挥了核心作用。“农业部正与其他相关部门合作，采取干预措施，聚焦社区农业，支持小规模和自给自足农场主促进自主就业和保障粮食安全。”

除了提供代金券，农业部还将与土地银行合作为陷入困境的商业农民申请救济资金，采取以地区为基础的商品价值链发展方法扩大商业生产和加工刺激大规模就业，制定监管框架以便在明年之前实现大麻的商业种植。

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