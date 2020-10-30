国际学者关注“十四五”规划：“中国之治”优势不断彰显

人民网北京10月29日电 10月26日至29日，党的十九届五中全会在京召开。会议审议中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议。在“十三五”规划确定的各项目标任务即将完成之际，此次会议将为中国未来5年乃至15年的发展擘画蓝图，不仅关系中国未来更关乎世界，受到了国际社会的高度关注。

从1953年开始施行第一个“五年计划”，到2020年“十三五”规划即将完成，中国以五年为一个步幅，开启了中华民族伟大复兴的历史征程。从积贫积弱到屹立世界之巅，中国步步扎实，稳健前行，“中国之治”的优势不断彰显。

“长期以来，五年规划一直是中国共产党治国理政的重要方式之一，在一定程度上诠释了中国国民经济与社会发展的成功。”浙江外国语学院教授、巴西学者施若杰接受人民网记者采访时表示，“十三五”规划制定的核心目标之一是全面建成小康社会。尽管发生了新冠肺炎疫情，但该目标在任何时刻都没有被忽略。“十三五”规划的实施，一方面展现了五年规划的效率，另一方面表明了改善人民的生活质量仍然是中国的首要任务之一。

巴基斯坦国立科技大学中国学研究中心副主任泽米尔·阿万表示，“五年规划”将设立经济社会发展主要目标，是中国治理体系的一个重要特点。通过制定“五年规划”，中国共产党能与时俱进地制定经济和社会发展的总体政策。

“考虑到中国一直以来人口多、地域广等特点，尤其是中国在新中国建立初期遇到的艰苦条件，制定‘五年规划’是中国共产党执政的最好方法。”阿根廷亚洲与阿根廷研究所经济学家古斯塔沃·吉拉多接受人民网采访时表示，从中国目前取得的成功来看，在中国共产党领导和全体中国人民的共同参与下，“五年规划”都得到了严格执行，取得了巨大成果。

“对于拥有14亿人口的大国来说，制定一个共同的目标，并向着这个目标集中力量努力实现的做法更为高效。”丸红（中国）有限公司经济调查总监铃木贵元对人民网表示，“因为对于如此体量的国家，如果没有规划，整个国家的力量就会分散。”

“中国发展离不开世界，世界发展也需要中国”是中国改革开放四十多年来取得巨大成就的一个重要启示。在百年未有之大变局的背景下，中国未来五年如何发展对世界局势关系重大，国际社会也对此报以期待。

“这是一个特殊的时期，新冠肺炎疫情给世界发展造成了损害。下一个五年，我期望中国能面向全球科学前沿在更深、更广的层次上推进科技发展，努力满足国家最重要的需求，造福于人民的生命和健康，更要助力世界走出这场大疫。”古斯塔沃·吉拉多表示。

泽米尔·阿万表示，中国将继续坚持高质量发展，推动进一步改革开放。“十四五”规划将注重化解未来风险和挑战。

施若杰认为，“十四五”规划将着眼于推出重大战略指导方针，以加强中国共产党的领导作用，发展中国特色社会主义，深化改革开放，促进国家的全面发展，提高人民的生活质量。“最重要的是，‘十四五’规划让中国进一步做好准备，使其能够在国际风云变幻中更加行稳致远，为全球经济复苏和世界和平做出贡献。”（吴成良、刘叶婷、鲁扬、赵健、张靖、郭平安）

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