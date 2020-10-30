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“我与中国的美丽邂逅”来华留学生征文大赛落幕

用中文讲述好中国故事

2020年10月30日08:05  来源：人民网－人民日报海外版
 

罗木（左）近照

夏洛特近照

李婷近照

日前，由教育部国际合作与交流司主办、教育部留学服务中心承办的第四届“我与中国的美丽邂逅”来华留学生征文大赛落下帷幕。其中，不少来华留学生用中文讲述了自己和中国结缘的故事，讲述了和中国人民共同抗击新冠肺炎疫情的经历……他们的愿望是用中文讲述好中国故事。

“不，我不害怕”

罗 木

站在毕业离别的十字路口，脑海里的那个声音又响起来了——“你害怕吗？”

作为中国地质大学（武汉）工程学院地质工程专业的本科应届毕业生，我来自赤道几内亚。

5年前的那个夏天，我双手捧着来自中国的入学通知书，既兴奋又忐忑。去中国学习是我一直以来的梦想，而我马上就要踏上这段寻梦之旅，开启新的人生阶段。当然，未知的一切也让我觉得不安，地球另一边等待着我的那个中国究竟是什么模样？我能顺利完成学业吗？那里的人会接受我这个不同的面孔吗？这时候，我的脑子里一直嗡嗡地回响着一个声音：“你害怕吗？”

收拾好行囊，我带着这份“害怕”来到了中国。

来中国的第一年，我在天津大学读了一年预科。一直说法语的我，那真是“学英语，隔层纱；学汉语，隔座山”。刚接触汉语，我以为什么东西的量词都是“个”，于是，我有了“一个手机，一周上五个课，每天吃三个饭”这样的表达，闹几个笑话那都是常有的事。我也会学着中国人的样子每天进教室问老师“您吃了吗？”看老师生气的时候会连忙叫她“多喝热水”……以前听说过汉语是世界上最难学习的语言之一，真正接触了之后才了解到它的魅力。

1年后，我顺利通过了预科结业考试，来到了中国地质大学（武汉）。作为一名留学生，用中文学习地质工程专业真的很难，但我仍然坚持学习。导师的指导和其他老师的帮助让我时刻告诉自己一定不能放弃，为了我的中国梦，为了像家人一样的中国师友，我也要努力进步。

在武汉生活的4年，我见证了这座城市的日新月异，真的是“武汉，每天不一样！”武汉人的大嗓门、香喷喷的热干面、让人流连忘返的江滩夜景、热情似火的夏天……提到武汉，总有说不完的话。我以前就总在想，如果有一天要毕业、要离开这个城市了，我会是怎样的心情呢？

离别前夕的武汉，却给我留下了一段刻骨铭心的记忆。

1月23日，因新冠肺炎疫情，武汉关闭离汉通道。那时候，有的人选择了回家，而我决定留下，陪着我的中国家人们共同经历这一切。疫情之初，我的家人给我打了无数电话，他们担心我在中国是否安全，问我是否害怕。我也问自己：“罗木，你害怕吗？”

我亲眼见证了中国政府为抗疫所付出的努力，见证了学校和老师为了保护我们而做出的努力，也见证了身边“钢铁侠”国际学生志愿服务队的奉献和担当。从2月16日开始，由我们国际教育学院的各国留学生组成的“钢铁侠”志愿服务队一直在为同学们提供志愿服务，即使穿着防护服、戴着眼镜和口罩，我还是看到了那些阻隔不了的真心和热情。

当我见证了无数人为这座城市的苏醒而拼命时，我问自己：“你害怕吗？”

不，我不害怕，一点儿也不。

尽管不能出宿舍楼，我却在小小格子间里看到了以人为本、生命至上，看到了国家有难、匹夫有责。全体中国人民都是抗击疫情的伟大战士，而我也为自己感到高兴，因为我和我的中国家人们站在了一起。

今年的毕业季注定不平凡，回顾往日热闹非凡的校园，我也有不少难以当面说再见的遗憾。在地大学习的4年，是我人生中最美、最珍贵、最值得回味的时光。

我想，等我回到我们国家时，我会把我在中国的见闻与经历，以及这段与中国人民同呼吸、共命运的故事讲给我身边的人听，让他们也和我一样了解中国、爱上中国。

我的中国家人们，希望你们会记得，虽然我们长着不同的面孔，但我们曾一起守望过武汉南望山上的同一片星空。

临近毕业的那个声音“你害怕吗”有了答案——不，勇者无畏！

（作者为中国地质大学（武汉）赤道几内亚留学生）

走近中国感受文化

夏洛特

我从小就被中国文化吸引，中国画作、传统服装、传统节日……都让我着迷。

来中国以前，我只是通过电影、小说、动画片等了解中国历史、哲学思想以及有趣的古代传说等。当我真正开始学习中文之后，才意识到中国文化不仅仅体现在文化载体——艺术、电影、图书、音乐、中国功夫等所展现的文化元素和特征上，更体现在精神层面上——中国文化的真正表达在于人。

想要了解中国，就应该先从了解中国人的所思所想开始。明白了这一点，我意识到自己认识的局限性。为了改变这样的自己，正确认识中国、走近中国，我开始花时间大量阅读关于中国文化、历史、哲学、汉字词源等方面的书籍，也开始参加当地的孔子学院举办的各种研讨会：茶文化、太极拳、京剧等。与此同时，我开始拜师练习书法，品味茶香，了解古代中国的传统建筑……了解得越多，我的兴趣就越大，感受也越深。于是，我下决心要到中国留学，亲身体验一下中国式的生活，感受一下中国普通人的所思所想，领略一下中国河山的壮美。

说去就去！2019年9月，我来到了北京外国语大学进修部学习汉语。在北京的几个月里，我发现这里的一切都跟比利时不一样，这儿的人那么多，无论哪儿都很热闹；车那么多，交通那么发达；商店那么多，经济那么繁荣；购物那么方便，手机点一点，送货到家……这一切都让我惊叹。

我发现，中国人的交流方式和比利时人很不一样。每当我在小公园独自看书或在路上逛街时，总会有一两个中国人靠近我，找我聊天：“你从哪儿来的？你的母语是什么？你在这儿学习什么？为什么来北京学习汉语？”……遇到这样的情况，我原本是很吃惊的——中国人对外国人怎么这么好奇？说实话，在我的国家，如果一个陌生人来跟你聊天，大部分人会认为对方是有求于你。因此，头几次遇到陌生中国人找我聊天时，我要么礼貌地拒绝，要么谨慎地回答对方的问题。后来，我的一位中文老师向我介绍了“中国式人际关系”小知识，我才明白这只是中国人的一种交流方式。如今，每每遇到陌生的中国人找我聊天，我不仅不再感到奇怪，还会热情地回应他们的询问，与他们攀谈、交流。

在我眼中，北京是一座既现代又古老的城市，这里的名胜古迹有不少，比如说故宫、长城、颐和园等。说实话，我觉得这些都很美丽，尤其是被誉为“皇家园林博物馆”的颐和园，这里有宏伟的寺庙、广阔的昆明湖、漂亮的长廊……每一处都让游客赞叹。

在我眼中，中国地大物博，风景优美的地方有不少。我想去看看“桂林山水甲天下”的美景；想去逛逛云南的茶田，品一品那里的普洱茶；想去参观张家界森林公园；还想参加哈尔滨的冰雪节，穿一穿花棉袄，住一住东北大炕，打一打雪仗……

能来中国留学的我是幸运的。因为来到中国，我结识了来自世界各国的朋友，跟这么多性格各异、爱好不同的人相处，我开阔了视野，开始多角度看世界。来到中国，我走进中国人的生活，看到了一个真实的中国。来到中国，我找到了志趣相投的朋友，我们分享经验、互相帮助。来到中国，那些美丽而奇妙的景点总是让我流连忘返，那些热情而友好的中国人让我感动……

在中国的时间不长，但是每一段旅程都将成为我的美好回忆。

（作者为北京外国语大学比利时留学生）

穿越时光的邂逅

李 婷

我从来没想到，有一天，我小时候布娃娃洗涤标识上复杂的文字会变得那么熟悉，现在我就用这些熟悉的文字来写下我与它美丽邂逅的故事。

和中文以及中国的邂逅不仅改变了我的生活轨迹，还让我成长为更加努力、更加优秀的自己。

在中国5年的求学经历让我更加体会到教育的重要性。自古以来，中国都重视教育。如今，中国传统的教育方式仍然融入在现代的教育观中。

中国一直秉承“活到老，学到老”的学习理念，即使老年人也有专门的老年大学。有一件事给我留下了深刻的印象，有一天，我和朋友们在武汉的光明大街上散步，途中在一家饮料店停下来，排队人群中的一些初中生吸引了我们的注意力。他们可爱活泼，我们便聊起天来。但让我感到奇怪的是，他们点的并非饮料，而是冰块。和他们聊天才得知，原来他们打算把这些冰块放在宿舍，为的是在炎热的夏夜还能继续学习。看到这些稚嫩的脸庞，我十分感动，也十分敬佩。

中国不仅是一个教育大国，还是一个科技大国。近年来，中国科技不断发展，我的生活方式也发生了翻天覆地的变化，体现在出行、订餐、支付、购物等方面。所以，我每年回国都需要一段时间适应。随着科技的发展，中国的城市变得更有魅力，我亲眼见证了我所居住的武汉每一天发生的变化。

在中国的求学经历不仅仅改变了现在的我，也将改变几十年后的我。公园里的晨练老人，向我展示了一个人如何在生命中的每一个年龄段都能保持活力。他们每天练太极、做运动，生活非常丰富。甚至在有些外国人的眼里，中国遍地都是功夫高手。有时候，我发现中国大爷的身段都比我灵活。广场舞更是老年人的爱好，看着他们轻松灵动的身姿，写满开心的脸庞，我也被感染了，很佩服这些充满活力的老人，每次回国我都会拿他们的例子讲给我的外婆听。

在中国留学的这段日子，我看到了中国人民的勤劳勇敢，看到了他们的积极向上，看到了他们的团结一心，正是他们让我不仅学会了中文，还学会了如何做事。我在中国度过了最美好的青春时光，也努力让自己变成一个更有责任感的人。

2020年，新冠肺炎疫情在全世界蔓延，中国再次向全世界证明了它的力量。中国人民向全世界展示了只要齐心协力，就没有过不去的坎儿。

已经有几个月，我没能在中国灯火辉煌的大街上散步，十分想念，期待下一次的邂逅，那一定会是更为甜蜜的。

（作者为华中师范大学亚美尼亚留学生）

(责编：艾雯、刘洁妍)
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