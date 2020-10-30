开展人文交流  促进民心相通

中非合作论坛20周年成果与展望云论坛10月28日在线举行。论坛以视频连线的方式，邀请来自中国、南非、博茨瓦纳和尼日利亚等国的各界代表围绕“中非合作论坛成立20周年与中非合作趋势”主题展开讨论。

今年是中非合作论坛成立20周年。20年来，中非合作论坛已成为中非开展集体对话的重要、活跃平台和务实合作的有效机制。中非双方始终坚持以人民为中心，致力于发展高质量的中非全面战略合作伙伴关系，论坛合作成果惠及中非人民。

中国外文局副局长陆彩荣在讲话中指出，在中非合作论坛的引领下，中国和非洲国家的合作共识更加深入广泛，合作领域越来越宽阔，合作力度逐渐增强，惠及中非双方，影响世界。希望未来通过加强中非媒体交流合作和开展多层次多领域的人文交流来进一步促进中非民心相通。

南非国民议会事务主席西德里克·托马斯·弗洛里克表示，在中非合作论坛框架下，非中关系不断迈上新台阶。推动非中关系发展有3个关键因素：一是中国和非洲国家之间持久而深厚的友谊；二是平等互利的经济合作；三是非中之间的政治互信。南非独立传媒集团《开普时报》主编希雅瓦亚·姆占西说，中国及时有效控制住疫情，率先复工复产，保持经济社会稳定发展，为全球抗疫和经济恢复作出重要贡献。中非合作论坛在很多方面促进了非洲发展。特别是在信息技术领域，非中合作潜力巨大。

尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱说，中非合作论坛是推动非中多边务实合作的重要平台。非洲目前面临打造规模经济、扩大非洲国家内部贸易、促进非洲一体化等任务，中非合作论坛和共建“一带一路”倡议有助于非洲应对挑战，助力非洲一体化进程。

本次论坛由中国外文局北京周报社主办。

（本报约翰内斯堡10月29日电）

《 人民日报 》（ 2020年10月30日 16 版）

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