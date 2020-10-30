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韩国三季度经济实现环比增长（国外经济观察）

本报驻韩国记者  张  悦

2020年10月30日05:30  来源：人民网－人民日报
 

　　韩国银行（央行）报告的最新数据显示，韩国第三季度经济环比增长1.9%，特别是出口强势反弹，较二季度增长15.6%。这是疫情发生以来韩国经济首次实现环比增长。分析认为，上半年出口锐减给外向型为主的韩国经济造成打击，得益于出口和设备投资的增加，三季度经济增长实现触底反弹。

　　韩国经济副总理兼企划财政部长官洪楠基日前表示，韩国经济增长势头大幅反弹，已进入实现经济正常化的恢复轨道。进入下半年以来，韩国多项经济指标出现向好趋势。据韩联社报道，7月规模以上工业增加值实际环比增加0.1%。7月经济同步指标周期浮动值和经济先行指标周期浮动值双双上升。

　　韩国银行分析认为，中国经济复苏对韩国出口产生积极影响，中国市场需求的加速恢复对韩国以机械装备、运输机械等为主的对华出口起到带动作用。另据韩国贸易协会资料显示，韩国对中国出口额从2月份的184.6亿美元持续增长至9月份的964.1亿美元。该协会的报告指出，四季度韩国出口将主要依赖于中国和东盟市场。

　　伴随经济好转，韩国失业率呈下降趋势。韩国统计厅的数据显示，韩国5月份失业率达到4.5%，9月份下降至3.6%。除了辞退和暂停招收员工外，很多企业采取了降薪和停薪留职等措施来降低成本。

　　韩国总统文在寅10月28日表示，政府将采取积极的财政政策，推动财政支出结构改革，努力确保财政稳健性。他说，创造工作岗位是首要民生课题，为此，政府将维持和创造工作岗位列为明年预算执行的重点，努力推动韩国经济早日重返正轨。

　　为缓解经济下行压力，韩国政府多措并举，全力保就业、稳民生。韩国企划财政部表示，政府已陆续制定共计250万亿韩元（1美元约合1134韩元）的预算，除了用于为中小企业和小工商业者提供担保贷款和经营资金援助，还直接向家庭发放灾难补贴。

　　针对中小企业、小工商业者和个体户，韩国政府要求银行和金融机构延后还款期限，允许中小企业延期申报及缴纳增值税，减免部分中小企业的地方税等。政府还对今年销售额大幅降低的中小企业提供雇佣补助，并主动扩大面向中小企业的购买力度，帮助其渡过难关。

　　为挖掘新的经济增长点，韩国政府计划未来5年大力发展“非接触经济”，预计投入约76万亿韩元加大建设大数据平台、第五代移动通信、人工智能等数字产业基础设施，有望创造众多就业岗位。

　　（本报首尔10月29日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年10月30日 16 版）
(责编：岳弘彬)
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