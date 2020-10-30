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加强文明对话 深化双边合作

本报驻意大利记者  孔  歌

2020年10月30日05:26  来源：人民网－人民日报
 

　　“面对新冠肺炎疫情全球大流行，中国充分发挥集中力量办大事的制度优势，经受住了压力测试，在疫情防控和经济恢复上都走在世界前列。”意大利前驻华大使严农祺日前在接受本报记者采访时表示，近年来，中国在推动经济迈向高质量发展、保持社会大局稳定等方面取得了可喜成就。

　　严农祺于2010年至2012年担任意大利驻华大使，此后一直致力于中国问题研究。他认为，近年来中国在工业、制造业创新发展等方面持续发力，成果斐然。以深圳为例，得益于解放和发展生产力、大力推进科技创新等举措，短短40年，深圳由一个边陲小镇发展成为具有全球影响力的国际化大都市。“中国创新发展的规模和步伐远远超出了西方乃至全世界的想象。”

　　严农祺认为，中国始终致力于营造开放包容的合作环境，一方面通过改善营商环境、开放市场等举措，为外国企业赴华投资创造机遇；另一方面通过共建“一带一路”等平台，有效促进国际合作。“未来，中国将在世界范围内发挥越来越重要的作用。”

　　严农祺说，中国政府在推动经济发展的同时，致力于提高社会发展水平和人民生活质量。“这意味着不仅仅是要满足人们基本需求，而且要通过坚持改革开放，满足人民对更加美好生活的需求。中国政府为提高人民福祉不懈努力。”

　　近年来，意大利与中国的合作越来越紧密，两国贸易额稳定增长。两国文化都拥有独特的魅力，交流交往源远流长。双方开展全方位合作的潜力巨大。严农祺表示，今年是意中两国建交50周年，希望两国继往开来，加强文明对话，深化双边合作。

　　（本报罗马电）


　　《 人民日报 》（ 2020年10月30日 04 版）
(责编：岳弘彬)
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