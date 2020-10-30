共享机遇  共同发展（和音）

改革不停顿、开放不止步的中国，将与世界各国携手前行、合作共赢，继续书写共享机遇、共同发展的新篇章

第三届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式将于11月4日在上海举行。国家主席习近平将通过视频发表主旨演讲。习近平主席连续第三年在进博会这一全球开放合作的重要平台发表主旨演讲，举世关注。国际社会普遍认为，中国坚定扩大开放、支持多边贸易、致力于合作共赢的主张和行动，正是当前世界经济复苏发展所迫切需要的正能量。

疫情仍在全球蔓延，单边主义和保护主义抬头，经济全球化遭遇逆风，这考验着世界经济的韧性。国际货币基金组织预计，今年全球经济将萎缩4.4%；联合国贸易和发展会议最新报告显示，今年上半年全球外国直接投资同比下滑49%；世贸组织曾预测，今年全球贸易可能大幅缩水13%到32%。风险挑战叠加，究竟应该如何应对？各国必须全力以赴控制疫情，坚定不移加强开放合作，推动建设开放型世界经济，以牵手的合力化危为机。作为“买全球、卖全球”的国际贸易盛会，第三届进博会承载着助力全球产业链供应链保持稳定、助力世界经济恢复增长的使命，符合世界各国共同利益。

作为世界上首个以进口为主题的大型国家级展会，中国国际进口博览会日渐形成“展品变商品、展商变投资商、采购商变贸易商”的良性“生态圈”。展览规模更大、展区设置更优、展商质量更高的第三届进博会，势将再一次兑现“越办越好”的承诺。“十三五”期间，中国市场规模不断迈上新台阶，2019年中国社会消费品零售总额达41.2万亿元，成为世界当之无愧的第一大市场。当前形势下，作为率先实现复工复产、率先实现经济正增长、对外贸易回暖的主要经济体，中国为促进世界经济复苏注入的推动力、创造的机遇更是弥足珍贵。“我们在进博会感受到了中国市场的开放与包容”“进博会既是一个全球性的盛会，也是一个企业参与和分享中国稳健经济增长机遇的重要窗口”……各国参展商的心声，代表了各国企业借力进博会深耕中国市场、共享中国机遇的心愿。

迎五洲客，计天下利，这就是中国胸怀。世界能够清晰感触到中国扩大开放的决心、中国推动经济高质量发展的信心、中国风雨无阻向前进的坚定步伐。“中国将在更大范围、更宽领域、更深层次上提高开放型经济水平”“要全面提高对外开放水平，建设更高水平开放型经济新体制，形成国际合作和竞争新优势”“推动更深层次改革，实行更高水平开放，为构建新发展格局提供强大动力”……习近平主席的话语铿锵有力，宣示中国在更高起点上推进改革开放的决心。中共十九届五中全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》。中国将在全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程，全面提高对外开放水平，开拓对外开放新局面。中国进入新发展阶段，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，意味着中国发展的空间更大、世界发展的机遇更多。

放眼第三届进博会，世界能透过上海浦东开发开放30年的伟大成就，重温中国人民在改革开放中敢闯敢试、先行先试，在荆棘中闯出一条条新路的传奇，进一步感知中国奋进的足音。作为上海又一个标志性的开放“标签”，进博会正向世界展现着“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”的坚定承诺。改革不停顿、开放不止步的中国，将与世界各国携手前行、合作共赢，继续书写共享机遇、共同发展的新篇章。

《 人民日报 》（ 2020年10月30日 04 版）

(责编：岳弘彬)