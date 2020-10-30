推动共建一带一路走深走实

加纳特马港扩建工程项目鸟瞰图。

中国港湾工程有限责任公司供图

近年来，在共建“一带一路”框架下，越来越多中非合作项目落地生根。中资企业在非洲深化投资合作的同时，积极履行和承担社会责任，助力当地经济社会可持续发展，推动共建“一带一路”不断走深走实。

支持当地教育和人才培养

从安哥拉中部万博省首府万博市驱车约1小时，到达萨奇台莫村。一座砖红色建筑矗立在辽阔的稀树草原上，格外引人注目。这是中资企业江洲农业有限公司捐建的安哥拉泰州希望小学。“去年9月份刚刚移交，你看，一切都是新的！”校长纳西曼多·卡通贝拉指着窗明几净的新教室说。学校已在10月重新开学，学生们在教室里认真听讲。

一年前的景象还历历在目。中国驻安哥拉大使龚韬与万博省副省长萨帕罗到萨奇台莫村为希望小学剪彩，附近村民来到学校，头顶着土豆、木薯、甘蔗、南瓜等，跳起舞蹈，表达喜悦和祝福。

希望小学共设7间教室，还有教师办公室、厨房、卫生间等设施。卡通贝拉介绍，新校舍和原有小学一起，组成了具备小学和中学的完全学校，700多名学生从此有了舒适安心的学习环境。“这是我们培养优秀学生的基础。”卡通贝拉说，附近村民生活贫苦，中企设立了多项奖学金，孩子们不仅可以就近上学，还能减轻家庭负担。

村民桑托斯有两个孩子在这里上小学。“以前的学校没几间教室，课堂很拥挤，桌椅板凳都不够，孩子们还得分拨轮流上课。高年级学生得步行几小时去更远的学校。”桑托斯说。因为学校条件简陋，他干脆让大儿子留在家里务农。但现在不一样了，学校就在村子里，两个孩子都能上学了。“新学校是村子里最美的建筑！”桑托斯由衷地赞叹。

2014年，江洲农业与万博省进行农业合作开发，为当地创造了180多个直接就业机会。目前已完成玉米、大豆和剑麻幼苗培育，高效经济作物种植区初具规模。今年上半年，农场玉米、大豆等粮食作物产量超过5000吨，下半年各种作物也已完成播种，长势喜人。

江洲农业董事长朱晋林介绍，公司注重农业开发，也重视当地人才培养，目前有7人正在中国学习。今年，从江苏农牧职业学院毕业的姆安达成为南京林业大学大一新生。姆安达说：“我们努力学习农业知识和技术，希望回到安哥拉建设美丽家乡。”

萨帕罗说：“农业发展需要人才。中企对当地教育的支持非常重要，对提高农民农业生产技能、促进种植增收意义重大。”

建自然保护区完善生态保护

在非洲西部几内亚湾，每年8月，遨游大洋深处的海龟陆续回到“老家”，准备孕育下一代。进入10月，一只只小海龟破壳而出，加纳动物保护专家阿门亚布·亚乌忙碌起来。他和来自中企的志愿者们一起，在沙滩上巡逻，确保小海龟们能顺利回归大海。

远处，龙门吊和货轮在海雾中隐约可见。由中国交建所属中国港湾工程有限责任公司（中国港湾）总承包、四航局三公司参建的加纳特马新集装箱码头工程项目于今年6月全面完工。特马港是加纳第一大港，承担加纳80%以上的港口物流，是西非重要的海运枢纽。

为了保护好港口的海龟邻居们，中加两国建设者在海滩上辟出专门区域，建起小型自然保护区——“海龟孕育中心”，聘请专家参与保护，近3年共孵化放生近2万只海龟。该中心专家亚乌说：“在项目部的帮助下，海龟孵化率大幅提高。看到海龟顺利回归大海是我最开心的时刻。”

正值产卵季节，项目部志愿者在亚乌的指导下收集沙滩上的海龟蛋，按照时间顺序分区域做好标志，埋入保护区的沙滩中，并跟踪监测孵化时间。经过45至60天的自然孵化周期，海龟宝宝们破壳而出，由海龟孕育中心的工作人员将它们放归大海。

“每当我提出一些环保要求的时候，项目组都认真讨论，了解细节，安排资源做好配合。”项目环保部经理普拉文·库马尔说，项目部还走进社区、学校、渔村开展环境保护宣传，如请海龟监测专家对村民进行海龟与海洋哺乳动物保护培训，邀请社区居民与学生到项目现场参观海龟孕育中心等。

加纳野生动物部联络官安迪表示：“中国企业致力于生态保护工作，支持海龟与海洋哺乳动物监测、海洋底栖动物监测研究等，对加纳经济建设与生态保护工作作出重要贡献。”特马市长尼·安昂拉也高度评价：“中国港湾不仅帮助我们建起世界水平的码头，很好地保护了海龟产卵地，还为社区学校的孩子们送去环保设备和环保知识。”

修桥解决居民交通难题

在莫桑比克首都马普托，说到中国，当地人往往会提起一大一小两座桥，它们均由中国路桥工程有限责任公司承建。

大桥是马普托—卡滕贝悬索桥，长3公里、主跨680米，是非洲跨径最大的悬索桥。大桥跨越海湾，宏伟壮观，是当地人引以为豪的醒目地标。

小桥则是位于马普托市西扬古地区的一座人行天桥。尽管规模和长度都无法和跨海大桥相比，这座桥却在当地人心中有着特殊的地位。

马普托交通迅速发展，车辆倍增，市内交通事故频发。在西扬古路段，西扬古小学紧临马路，孩子们上下学期间尤其危险，当地民众为此苦恼不已。为了解决交通安全问题，马普托市政部门联系到中国路桥项目部。项目部郑重承诺：“为守护孩子和居民的生命安全，将在一个月内修建一座钢架人行天桥。”

上午勘察选址，下午材料进场，次日凌晨确定建设方案，人员、设备即刻到位，工程火速动工。项目部协调其他在建项目材料，保障应急工程；施工时间集中在夜间车流量最少的时段，以减少对主干道交通的影响。工程师陈晓辉说，天桥结构稳固，采用台阶及长斜坡相结合的方式，以满足各类人群的通行需求。

一个月后，天桥如期建成。附近居民载歌载舞通过天桥以示庆祝。马普托市长戴维·西曼戈说：“天桥不仅解决了出行民众的安全问题，还成为一道美丽的风景。”

在马普托—卡滕贝悬索桥的建设过程中，友好合作的故事同样很多。参与翻船营救、危房拆除、飓风灾后重建、抢修供水管线……项目部积极为当地排忧解难，还聘用当地劳务人员5000余名，培训了大量实验员、测量员、焊接工和驾驶员等，得到当地民众广泛赞誉。

（本报约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2020年10月30日 04 版）

(责编：岳弘彬)