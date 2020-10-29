欧洲历史名人与罗纳河谷葡萄园的那些事

可能不少中国葡萄酒圈的朋友都不知道，罗纳河谷葡萄园以法国最古老葡萄园的身份而自豪，历史甚至可追溯至古罗马时期。罗纳河谷葡萄园位于地中海盆地与北部地区天然的交通枢纽上，正是经此要道，古希腊人和古罗马人先后引入了葡萄酒文明，法国人的祖先高卢人才成为了葡萄酒文化的虔诚信徒。

如今，罗纳河谷葡萄园产区的分级已十分专业，等级划分也很特别，除以质量来划分外，还加入了地域概念。罗纳河谷葡萄园内33个主要的法定产区主要分为三级，最低等级是法定命名罗纳河谷村庄区（C?tes du Rh?ne AOC），属于大区级，产量达70%左右。更高一级是村庄级，可以标注罗纳河谷村庄级酒（C?te du Rh?ne Villages AOC），共有95个村庄在此范围内，其中18个村庄可以在标签上标识村名，这一等级的红酒口感浓烈，可用于久存。特级等级是17个条件最好的独立村镇（Le Crus），罗纳河谷北部有8个，南部有10个，其中不乏闻名全球的顶级酒庄。如今，罗纳河谷葡萄园产区的分级已十分专业，等级分明，除以质量来划分外，还加入了地域概念。罗纳河谷葡萄园法定产区主要分为三级：最低等级是法定命名罗纳河谷村庄区（C?tes du Rh?ne AOC），产量达70%左右。更高一级是村庄级，可以标注罗纳河谷村庄级酒（C?te du Rh?ne Villages AOC），共有95个村庄在此范围内，其中21个村庄可以在标签上标识村名，这一等级的红酒口感浓烈，可用于久存。特级等级是17个条件最好的独立村镇（Le Crus），罗纳河谷北部有8个，南部有9个，其中不乏声名远扬的顶级酒庄。

古罗马诗人马提亚尔与罗第葡萄酒

古罗马诗人马提亚尔（Marcus Valerius Martialis）最赞赏的便是那时还不叫罗第（C?te-R?tie）的葡萄酒，这里也是罗纳河谷葡萄园最靠北部的第一个产地。罗第的葡萄酒本身就具有传奇性，传说在中世纪，当地的领主有两个女儿，一个褐发，一个金发。为了让她们互不嫉妒，领主给每个女儿一个葡萄坡，由此诞生了褐色坡地和金色坡地。如今，根据地质学家的考察，两块坡地确实存在土壤成分的不同，褐色坡地为云母片岩和黏土质地，金色坡地为片麻岩和硅石质地。尽管土质不同，罗第的葡萄品种仍以西拉（Syrah）为主。为了烘托圆润的口感与春季的芬芳，当地人会在西拉中加入最多20%的维奥涅尔（Viognier）葡萄，这种做法在金色坡地中会稍多些，产出的葡萄酒口味更优雅，具有鲜明的花朵芳香；褐色坡地中则少一些，该坡地的葡萄酒更为强烈与浓厚。总之，罗第的葡萄酒始终是罗纳河谷葡萄园中最为独特及知名的葡萄酒之一，酒色深红，散发出草莓、香料、堇菜的香气，甚至会随着陈化散发出香草与坚果气味，口感上突出的则是松露、干果、皮革、肉桂与巧克力的味道，并随着时间沉淀越发细腻。罗第的葡萄酒是一款成熟缓慢的储藏酒，装瓶后可存放十多年，在酒窖中可陈化更久。

罗第产区的葡萄园（图片：InterRhone）

法国哲学家帕斯卡与格里叶堡

法国哲学家帕斯卡（Pascal）十分偏爱格里叶堡（Ch?teau-Grillet ）的白葡萄酒。以格里叶堡命名的葡萄酒是法国最稀有的命名酒之一，因为这里只种植维奥涅尔（Viognier）葡萄，每年的产量有限，同时以莱茵葡萄酒咖啡色泽的长笛型酒瓶装酒，因此形成了独具一格的特色。格里叶堡当地的土壤富含云母，朝南避风的自然梯形种植法也形成了理想的光照条件，每年的佳酿根据年份会呈现出黄绿色或稻黄色，色泽明亮，并会随着时间推移镀上一层金色，气味芬芳，逐渐释放出蜂蜜、桃子及杏子的香气，口感丰富、滑腻而柔软，可储存十年之久。

格里叶堡的葡萄园（图片：InterRhone）

法国文豪司汤达最爱的罗纳河谷红白葡萄酒

法国大文豪司汤达（Stendhal）最爱孔得里约（Condrieu）的白葡萄酒。孔得里约产区只白葡萄酒，这里唯一被允许种植的葡萄品种即为油脂感丰富的维奥涅尔（Viognier）葡萄。孔得里约产地的白葡萄酒色泽金黄，拥有田野花朵的芬芳及杏子香气，口感滑腻、温和，适合凉爽时饮用，但不宜过冰。孔得里约葡萄酒在品鉴早期两三年会稍显年轻，但可使其陈化，随时间过去将会释放更具个性的因素。

孔得里约产区风景（图片：InterRhone）

司汤达最爱的红酒来自埃米塔日（AOC Hermitage），被他称为“极品葡萄酒”。埃米塔日种植的葡萄以西拉为主，其它品种包括不超过15%的玛珊（Marsanne）和胡珊（Roussanne）品种。埃米塔日当地主要出产深宝石红色泽的红葡萄酒，口感释放出红色浆果与花香气味，并会随着陈酿年限的增长，逐渐散发出果仁及皮革的香气，有时还会融有少许烟熏香气，入口圆润，并遗留下糖渍水果回味无穷的味道。埃米塔日的葡萄酒需要陈化，可保存十几年甚至二十几年，才能逐渐澄清并去掉新酒的单宁苦涩味，展现完美丰富的酒体香醇。

埃米塔日的风景（图片：InterRhone）

法国历代王朝男性统治者的最爱：科尔纳斯

科尔纳斯（Cornas）产区的葡萄酒，被法国历史上一众男性统治者所偏爱，包括圣路易、路易十四、查尔斯五世、黎世留等，他们都是科尔纳斯葡萄酒的追随者。科尔纳斯葡萄酒因其单宁含量高，被法国人称为“男子汉的酒”。事实上，科尔纳斯是法国单宁含量最多、粘稠度最高的葡萄酒产区之一，当地只出产红葡萄酒，且仅使用西拉品种，口感纯粹干涩，口味深长，颇有盛誉。科尔纳斯的红酒非常容易辨别：色泽深厚，黑色中反射出红宝石的光泽，散发出混合着黑色水果、黑加仑、紫罗兰、香辛料、烘烤摩卡咖啡豆的气息。科尔纳斯红酒可当季品尝，口感浓烈厚重，掺杂着水果香气，如果在酒窖中陈放5年以上，红酒的特性会进一步显现，释放出松露、蘑菇混杂着煎熟水果的香气，如果陈放超过15年或30年，科尔纳斯红酒也不会变质，其香气会随时间的推移变得越来越丰富。

科尔纳斯产区的葡萄园（图片：InterRhone）

塞维那侯爵夫人与格里尼昂-莱阿代马尔产区

位于罗纳河谷葡萄园南部的格里尼昂-莱阿代马尔（Grignan-les-Adhémar）产区与法国文学历史上著名的塞维尼侯爵夫人（Marquise de Sévigné）有着千丝万缕的关系，塞维尼侯爵夫人也与当地的格里尼昂城堡及莱阿代马尔城堡有着深厚的渊源。格里尼昂-莱阿代马尔产区的葡萄种植历史悠久，当地挖掘出的古罗马时期葡萄栽培遗址，甚至可追溯至公元一世纪。格里尼昂-莱阿代马尔产区以红酒为主，当地生产的葡萄品种主要为西拉，其次为歌海娜，每年酿造的新酒都会具有浓郁的红果与香辛料气味，色泽深沉，偏石榴红，散发出红果与香辛料的芬芳，陈年之后则释放出甘草与八角的香气，酒体稠滑，酒劲强烈，余味悠长。

格里尼昂城堡（图片InterRhone）

音乐家卡拉扬与万索布尔

大名鼎鼎的音乐家卡拉扬（Herbert von Karajan）最爱罗纳河谷葡萄园南部万索布尔产区（Vinsobres）的葡萄酒，他妻子的故乡就在万索布尔不远的城市。就产区的名字来看，万索布尔可以直译为“朴实的酒”，但实际上，村庄的名字同字面意义完全没有关系。据说万索布尔是塞尔特语，意思是“山丘的高度”。事实上，万索布尔的葡萄酒饱满浓烈，余味悠长，深色的酒体甚至会发出紫色的光芒，如果称之为“暗色的葡萄酒”（vin sombre）倒也不失恰当之处。万索布尔的葡萄酒极具个性，口味浓烈，色泽深沉，混合着红果、香辛料与烟草的气息，有时还带有一丝动物的野味和植物的清香。当地占主导地位的两个葡萄品种，分别是歌海娜（70%）和西拉（20%），两者和谐共生，歌海娜用于把持酒体圆润，并维持酒精的高低程度，西拉则决定了葡萄酒的色泽与香味浓度。万索布尔的葡萄酒有时还会添加一些慕合怀特葡萄品种（Mourvèdre），因为后者的单宁结实，香味耐久，使得酿制的葡萄酒可在酒窖中储藏10年至25年之久。

万索布尔产区风景（图片：InterRhone）

法国大文豪拉伯雷与吉恭达斯

法国文艺复兴时期伟大的作家拉伯雷（Fran?ois Rabelais）对罗纳河谷葡萄园南部吉恭达斯（Gigondas）产区的葡萄酒情有独钟。拉伯雷形容当地的地质条件为“有生命的石头”，并以此形容男性的阳刚之美，这种混合地质的特征，也体现在当地酿造的葡萄酒特色中。吉恭达斯出产的红酒以黑歌海娜为主，结合至少15%的西拉或慕合怀特，酒色深红，折射出红宝石与石榴红的光泽，酒香会带有胡椒味，略有灌木清香与浓烈樱桃酒的香气，酒体结构分明，力度强烈，容易醉人，陈酿的吉恭达斯红酒在开瓶时能充分体验到其强劲的风格。

吉恭达斯产区的葡萄园（图片：InterRhone）

法国戏剧家拉辛与利哈克

法国17世纪著名的剧作家拉辛（Jean Racine）对法国罗纳河谷葡萄园南部的利哈克（Lirac）产区印象深刻，并称赞这里为：“我们的夜晚比你们的白天更美丽。”利哈克的葡萄酒以热情奔放著称，当地的沙土地质主要种植歌海娜、神索（Cinsault）和西拉三个品种的葡萄，酿造出来的红葡萄酒丰满醇厚、酒裙深沉、口味精致，并夹带着果香，酒体富有张力，整体感觉高贵典雅。

利哈克产区的夏日风景（图片：InterRhone）

巴尔扎克偏爱的塔维勒玫红葡萄酒

被巴尔扎克（Honoré de Balzac）捧为上品的塔维勒（Tavel）产区出产的玫红葡萄酒，酒体清纯，口感轻柔，呈浓郁的桃红色，是发酵时间较短的葡萄酒。。在历史上，塔维勒的玫红葡萄酒声名远扬，几个世纪以来都被看作是“玫红酒之王”，受到许多法国权贵的热爱，包括阿维尼翁教皇、弗朗索瓦一世、路易十四等，更是大文豪巴尔扎克及法国知名写实小说家都德的最爱。塔维勒当地占主导地位的葡萄品种是歌海娜与神索，加上其它不同葡萄品种的组合，其出产的玫红葡萄酒可陈年存放。塔维勒的玫红葡萄酒呈现出从粉黄色向橙色的过渡，并最终形成独特的鸡冠红色，被当地人称作红宝石与黄玉的混合色。与普通的玫红葡萄酒不同，塔维勒玫红酒有着强烈的芳香口感，丰满圆润醇厚，香辛气味浓，甚至还伴有一丝苦涩，可谓口感极具个性。

清新的玫红葡萄酒（图片：InterRhone）

(责编：杨牧、徐祥丽)