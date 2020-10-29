齐聚云端话友谊，畅言合作谋发展——中非合作论坛20周年成果与展望云论坛成功举行

人民网讯 10月28日，由北京周报社主办，南非独立传媒集团、人民网南非公司、环球广域传媒集团（非洲华侨周报）、北京周报非洲分社承办的 “中非合作论坛20周年成果与展望云论坛”在中非间通过视频连线方式成功举行。来自于中国、南非、博茨瓦纳、尼日利亚等国家的专家学者、外交官、媒体界代表等嘉宾共聚云端、畅所欲言就中非合作论坛成立20周年来所取得的成果、中非发展现状和趋势以及未来中非发展模式等发表了自己的观点。中国外文局副局长陆彩荣、南非国民议会事务主席西德里克·托马斯·弗洛里克、中国驻博茨瓦纳大使赵彦博、环球广域传媒集团总裁南庚戌等嘉宾出席并发表讲话。

2020年是中非合作论坛成立20周年。今年10月12日，中国国家主席习近平同中非合作论坛非方共同主席国塞内加尔总统萨勒就中非合作论坛成立20周年共致贺电。习近平和萨勒指出，20年来，在中非双方共同努力下，中非合作论坛已成为中非开展集体对话的重要、活跃平台和务实合作的有效机制，也是南南合作的一面重要旗帜。中非双方始终坚持以人民为中心，致力于发展高质量的中非全面战略合作伙伴关系，论坛合作成果惠及中非人民。

20年来，中非友好外交关系日益增进，无论是官方还是民间交流都达到了历史巅峰。而中非合作论坛、“一带一路”倡议等外交策略为此做出了不可忽视的贡献。

论坛的主题为“中非合作论坛成立20周年与中非合作趋势”。会议期间发言嘉宾就中非合作论坛所取得的成果、对未来的期望、团结抗疫、南南合作等议题做出了深度探讨，并发表了自己的意见和建议。

中国外文局副局长陆彩荣

会议开始，中国外文局副局长陆彩荣发表开场致辞，他表示，在中非合作论坛的引领下，中国和非洲国家的合作共识越来越深入广泛，合作领域越来越宽阔，合作力度越来越增强，在基础设施、教育培训、贸易投资、公共卫生、人文交流等各方面不断取得新突破、新进展、新成果，惠及中非双方，影响了整个世界。而今年面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国和非洲相互声援、并肩战斗，展现了中非友谊的牢固和中非关系的韧性。

南非国民议会事务主席西德里克·弗洛里克

对此南非国民议会事务主席西德里克·弗洛里克认为，新冠疫情改变了全球各国的发展趋势，但这并不影响中非友好发展的重要性。中非合作论坛在过去20年里把两地的合作交流带上了新高度，无论在政治、商贸、文化还是民间交流领域都取得了相应的成就，并对人民的生活带来了质的飞跃。而新冠疫情并没有打断这份友谊，反而使其更加坚固。

中国驻博茨瓦纳大使赵彦博

中国驻博茨瓦纳大使赵彦博表示，中国是全球最大的发展中国家，而非洲则有着全球最多的发展中国家。中非两地之间的友谊源远流长，并深刻的印在人民的心中。20年前，中国和非洲各国领导人开启了首届中非合作论坛，以探讨互助、双赢的外交合作策略。至今，论坛为两地经贸发展、政治合作、民间交流等领域做出了不可忽视的重大贡献，至今已展开了7次大会。

赵彦博大使指出，世界正经历百年一遇之大变局，中国与非洲国家既是好朋友、好伙伴、好兄弟，又是世界和平与发展的重要推动力量。中非需要团结协作，朝着更紧密中非命运共同体的方向努力。

“中国和非洲国家经历了20年快速发展合作期，现在又站在了新的历史起点上。中非合作论坛已经成长成为中非开展集体对话的重要而富有活力的平台，务实合作的有效机制，南南合作的典范。”赵彦博说。

南非《开普时报》主编西亚·姆赞西

嘉宾致辞环节来自于南非《开普时报》主编西亚·姆赞西认为，中非合作论坛在过去20年里已成为了一个坚固中非合作的后盾，为中非两地双赢发展提供了稳定的平台。作为一个发展迅速的人口大国，中国有着强大的市场潜力，同时在基础设施建设、经济发展、文化传播等方面均占据了一定的优势。在此前提下，与中国展开共赢合作是非洲的必经之路，也是非洲走出贫困的一条捷径。“世界正经历新冠肺炎爆发。中国利用信息技术，通过科学手段预防疾病，推动复产复工，保持经济和社会稳定，向全世界贡献中国正能量。”姆占西说。

发展重构组织首席执行官、前联合国发展计划署中国区负责人哈娜·莱德

会议中，发展重构组织首席执行官、前联合国发展计划署中国区负责人哈娜·莱德就会议主题表达了她的见解。她表示，中非合作论坛的诞生起源于非洲各国领导人对中国发出的合作意向，而中国也积极响应了非洲同胞们的求助。2年前，莱德曾在北京表达过她对中非合作论坛的看法。当时她曾提出，加强两地的资源共享、推广官方以外的民间交流、创新两地合作等因素将能更好的帮助非洲的经贸发展。而在过去两年里，她看到了论坛正在往这些方向前行，并已达成了初步的成效。

博茨瓦纳中国友好协会秘书长、博茨瓦纳大学高级讲师鲁道夫·鲍伊

博茨瓦纳中国友好协会秘书长、博茨瓦纳大学高级讲师鲁道夫·鲍伊则认为，中国近几十年来的发展策略非常的成功，对当地经济发展、脱贫、基础设施建设都带来了突飞猛进的优势。而非洲也可学习中国的模式，并借鉴于自身的发展。其中建立经济特区能有效的促进非洲经济的整体上升，并吸引更多海外投资方进入非洲市场，进而为当地带来实质性的效益。

鲁道夫·鲍伊强调，在过去20年间，在中非合作论坛的推动下，非洲已经成为中国的投资热土。中国的经济特区模式值得非洲国家借鉴。中国企业在非洲很多国家建立的工业园区、自贸区等，不仅帮助非洲当地企业发展，也惠及中国企业。

中国非洲研究院研究员贺文萍

对此中国非洲研究院研究员贺文萍表示，中非合作论坛毋庸置疑的对两地发展共赢做出了杰出贡献。纵观过去20年，中非之间无论是贸易、投资、政治信任都达成了前所未有的高度。此外，两地在教育、传媒、学术等文化领域都有了更深层的交流与沟通，近年来智库、圆桌会议、探讨会等交流活动都有了数量上的提升。而这都归功于中非合作论坛所建立起的桥梁，让两地人民有了更便捷、更有建设性的合作共赢平台。

尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努奈居

尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努奈居也发表了相同的观点，他表示，中非两地一直有着源远流长的友好历史，数百年前就曾有中国航海家抵达非洲。然而与欧洲航海家不同的是，中国人没有带着武器和火药来掠夺非洲，反而是带着丝绸、茶叶等特产来与非洲人民交友。作为同样深受西方殖民主义迫害的地区，中非两地应当重拾历史上建立起的友谊，增强各领域的合作及交流，共同达成人类命运共同体，追求互利共赢的相处模式。

环球广域传媒集团董事长、非洲华侨周报社社长南庚戌

最后，环球广域传媒集团董事长、非洲华侨周报社社长南庚戌表达了他对中非农业合作的见解。他表示，中非合作论坛成立20周年来，包括农业在内的各领域合作成果丰硕，其中农业合作对推进非洲农业发展发挥了重要的作用。他说到，中国在消除贫困方面的经验，可为非洲食品安全提供保障。尤其是在新冠疫情对非洲的农业生产造成巨大的冲击与阻碍的当下，中非农业合作更为紧迫和重要。同时南庚戌介绍到，环球广域传媒集团2017年发起举办的“首届中非农业合作高峰会”是中非官民结合下的一次农业合作盛会，在中非农业领域有较大的影响，并通过峰会促成了多项中非农业合作。第二届高峰会2018年在南非、纳米比亚和博茨瓦纳举行。目前正在筹备“第三届 中非农业合作高峰会”，计划于年末举行，希望致力于中非农业合作的企业及研究教育等机构参加。

南庚戌建议，希望中非合作论坛将中非民间农业企业合作加入到合作机制中来，更好的利用民间+官方的力量更好的配合中非合作论坛各项合作的开展，鼓励更多的中国民企参与非洲的农业建设。

南庚戌同时表示，中非媒体机构应积极利用自身优势，推动和服务包括农业方面的中非各方面的合作。

首届中非合作论坛部长级会议于2000年10月10日至12日在北京举行。自论坛成立以来，一共举办过七届部长级会议，三届领导人峰会，为中非在各领域合作擘画出发展蓝图，引领着中非发展方向，成为中非发展的重要合作机制。

主持人——北京周报社副总编辑李建国

(责编：徐祥丽、杨牧)