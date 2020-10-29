美污蔑抹黑中方追逃追赃工作 中方坚决反对

人民网北京10月29日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持29日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：美国国务卿蓬佩奥、总统国家安全事务副助理波廷杰近日均指责中国利用“统战”对外国实施“渗透”。中方对此有何评论？

汪文斌：蓬佩奥、波廷杰有关言论颠倒黑白、捏造事实，是对中方的恶意诽谤。

中国共产党领导的统一战线，旨在团结各党派、各阶层、各民族、各团体以及各界人士，简而言之就是要促进中国共产党与党外人士的合作。在对外交往方面，中国党和政府一贯主张尊重世界不同文明包容互鉴，促进世界各国“和谐相处、合作共赢、和平发展”。通过团结广大海外侨胞和留学生，充分发挥他们融通中外的桥梁纽带作用，促进中国与世界各国开展正常民间人文交流、发展友好关系。中方胸怀坦荡，光明磊落，无可非议。

蓬佩奥、波廷杰之流拿中国的统战工作说事，目的是抹黑中国政治制度、破坏中美之间正常交往与合作。他们的图谋早已被世人识破，站到了历史错误一边，终究是不可能得逞的。

法新社记者：美方称，有8人因参与中国“猎狐行动”被起诉，并称“猎狐行动”是非法的，已有5人于周三被捕。请问外交部对此有何评论？

汪文斌：打击跨国犯罪、开展国际追逃追赃是正义事业，得到国际社会广泛认同。中国执法机关严格根据国际法开展对外执法合作，充分尊重外国法律和司法主权，依法保障犯罪嫌疑人合法权益，有关行动无可非议。美方无视基本事实，别有用心对中方追逃追赃工作进行污蔑抹黑，中方对此坚决反对。

我们敦促美方立即纠正错误，切实履行《联合国打击跨国有组织犯罪公约》、《联合国反腐败公约》等国际条约的义务，承担国际责任，不要沦为犯罪分子的“避罪天堂”。

中新社记者：据报道，俄罗斯副外长里亚布科夫在金砖国家工商论坛上表示，在各方应该团结应对威胁的时刻，有关方面企图在经济危机背景下将新冠肺炎疫情政治化是“最糟糕的手段”。请问中方对此有何评论？

汪文斌：中方对里亚布科夫副外长的言论表示赞赏。

疫情是国际社会面临的共同挑战，团结合作是战胜疫情最有力的武器，也是国际社会的普遍共识。前不久，联合国大会以169：2的表决结果通过有关应对新冠肺炎疫情决议，强调开展国际合作、践行多边主义，是有效应对疫情的唯一途径。联合国安理会也通过有关决议，呼吁国际社会团结合作抗击疫情。

当前，疫情仍在全球蔓延。将病毒标签化、将疫情政治化只会削弱国际社会共同抗疫的资源，阻碍挽救生命、战胜疫情的进程。我们希望各国加强团结合作，携手早日彻底战胜疫情。

深圳卫视记者：据报道，中泰铁路合作项目一期线上工程2.3合同签约仪式28日在泰国总理府举行。泰国总理巴育、副总理阿努廷等出席仪式。这是中泰铁路项目2017年开工以来的又一重要进展。中方对此有何评论？

汪文斌：中泰铁路合作项目是两国高质量共建“一带一路”旗舰项目，将有力带动泰国基础设施建设和经济社会发展。中方乐见项目取得新的实质进展，希望双方继续密切合作，加快项目建设，争取早日实现中泰铁路和中老铁路贯通，促进地区联通和发展，实现更大互利共赢。

澎湃新闻记者：据报道，美国务卿蓬佩奥发表声明，将在美“中国和平统一促进会”列管为“外交使团”，并称美将终止《关于建立中美省州长论坛以促进地方合作的谅解备忘录》，因为对外友协影响美各州和地方领导人。中方对此有何回应？

汪文斌：蓬佩奥的声明和美方采取的措施是出于意识形态偏见的政治操弄，是在搞新麦卡锡主义，与中美两国人民加强对话交往的意愿背道而驰。

我愿阐述几点基本事实：第一，在美国的“中国和平统一促进会”是在美华侨华人自发成立、并在当地合法注册的社团组织，旨在推动中国和平统一、促进中美两国民间友好。美方对其采取限制和歧视毫无道理。

第二，中国人民对外友好协会是促进中国同包括美国在内的世界各国友好交流合作的民间团体。全国对外友协以增进各国人民相互了解、促进各国友好交流为己任，受到各国各界广泛欢迎。美方对这个机构的攻击完全是以小人之心度君子之腹，暴露了蓬佩奥之流的阴暗心理和险恶用心。

第三，《关于建立中美省州长论坛以促进地方合作的谅解备忘录》是2011年由美方主动提出并经双方签署的。中美省州长论坛作为两国地方重要的机制性交流平台，迄今已成功举办5届，两国地方政府都积极参与其中，取得了丰硕成果，为两国人民带来了巨大的实实在在的好处。美方单方面终止这个备忘录是企图削弱、拆除中美人民交往的桥梁，这种倒行逆施必将受到两国人民和历史的唾弃。

我们奉劝蓬佩奥之流，停止一而再、再而三炮制谎言，破坏中美关系，不要在错误道路上越走越远。

新华社记者：在新冠肺炎疫情肆虐全球之际，国际消除贫困工作面临严峻挑战，发展中国家返贫现象加剧。许多发展中国家希望能够分享中国的减贫经验。今后一个时期，中国在推进国际减贫事业中能够发挥怎样的作用？

汪文斌：近期我的确看到不少相关报道，包括国际媒体的报道。今年中国将实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫，提前10年实现相关减贫可持续发展目标。中国的减贫实践证明，贫穷不是任何一个国家或民族的代名词，中国可以做到，我们相信其他发展中国家也能够做到。

中华民族素来追求“四海之内无饥馑”。中方致力于为全球减贫事业贡献中国智慧，用实际行动帮助其他发展中国家实现消除贫困的目标。中方在非洲援建了24个农业技术示范中心，惠及50余万当地民众。根据世界银行报告，共建“一带一路”交通基础设施项目的顺利实施预计将帮助760万人摆脱极端贫困，3200万人摆脱中度贫困。我们也愿在相互尊重、平等互利的基础上同各国加强扶贫经验交流，包括：坚持从各自国情出发，制定科学减贫战略，形成责任明确、合力攻坚的脱贫体系；坚持聚焦发展，用发展这把“总钥匙”打开摆脱贫困的大门；坚持以人民为中心，扶贫与扶志、扶智相结合，变“要我发展”为“我要发展”；坚持精准务实、对症下药，以集约高效的投入收获最好的产出；坚持开放共赢，积极参与国际发展合作。

消除贫困是人类面临的共同挑战。中方将不折不扣落实习近平主席在第75届联合国大会一般性辩论上宣布的一系列重要举措，为全球减贫和发展事业作出新的贡献。我们也呼吁国际社会坚定维护多边主义，加强团结合作，在全球脱贫征程中不让任何一个国家掉队，为建设一个没有贫困、没有饥饿、共同发展的人类命运共同体而努力奋斗。

(责编：杨牧、徐祥丽)