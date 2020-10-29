中非媒体呼吁加强合作 反对疫情政治化病毒标签化

人民网讯 10月28日，由中国国家广播电视总局、非洲广播联盟合作主办的中非媒体对话会以视频连线形式召开。来自中非各机构组织共17名代表围绕“后疫情时代的中非媒体合作”主题进行了交流探讨。

与会代表回顾了中非合作论坛成立20年来中非媒体合作取得的长足发展，充分肯定媒体为推动中非各领域交往及民心相通发挥的积极作用。特别是2012年以后，中非媒体合作论坛已连续举办四届，成为引领中非媒体机构开展政策对话、内容合作、人员交流以及技术和产业合作的有效机制。

双方认为，应对新冠肺炎疫情这一全球重大公共卫生挑战，媒体发挥着不可替代的作用。在抗击疫情过程中，中非媒体相互声援、并肩战斗，及时准确分享经验、传递信心、凝聚共识；积极维护多边主义和以联合国为核心的全球治理体系，支持世卫组织工作，反对种族歧视，以实际行动展现出中非患难与共的兄弟情谊。

与会代表一致呼吁，中非媒体应进一步加强合作，反对将疫情政治化、病毒标签化，反对和抵制虚假信息和污名化做法，坚决捍卫国际社会公平正义，共同讲好中非团结抗疫感人故事，为重启发展中国家后疫情时代的经济社会发展、深化中非各领域务实合作、推动构建更加紧密的中非命运共同体贡献积极力量。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)