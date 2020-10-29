四地连线 共商中非合作

中非合作论坛20周年成果与展望云论坛通过视频连线的方式举行

人民网约翰内斯堡10月28日电（刘畅）28日，中非合作论坛20周年成果与展望云论坛在中国、南非、博茨瓦纳和尼日利亚四地通过视频连线的方式举行。中国外文局副局长陆彩荣、南非国民议会事务主席西德里克·托马斯·弗洛里克、中国驻博茨瓦纳大使赵彦博以及来自中国和非洲国家媒体代表、专家学者等参加了论坛，就中非发展论坛20年间所取得的成绩、中非发展现状和趋势以及未来中非发展模式等展开热烈讨论。

陆彩荣在发言中指出，在中非合作论坛的引领下，中国和非洲国家的合作共识越来越深入广泛，合作领域越来越宽阔，合作力度越来越增强，在基础设施、教育培训、贸易投资、公共卫生、人文交流等各方面不断取得新突破、新进展、新成果，惠及中非双方，影响了整个世界。

“今年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国和非洲相互声援、并肩战斗，展现了中非友谊的牢固和中非关系的韧性。在中国抗疫最艰难的时刻，非洲送来宝贵支持。非洲疫情暴发后，中国率先驰援，同非洲人民坚定站在一起。”陆彩荣说。

陆彩荣还就加强中非人文交流提出两点建议：一是进一步加强中非媒体交流合作；二是开展多层次多领域的人文交流。

弗洛里克在致辞中指出，目前肆虐全球的新冠肺炎疫情改变了世界发展模式和人们的行为模式，但中非合作发展的大趋势却始终未变。在中非合作论坛框架下，中非关系在过去二十年里已经上升到新的高度。

弗洛里克指出三个推动中非关系快速发展的因素：一是中国和非洲国家之间持久而深厚的友谊；二是平等互利的经济合作；三是中非之间的政治互信。

赵彦博从20年间中博关系发展的角度，充分肯定了中非合作论坛对促进中非合作的重要性和引领作用。他指出，世界正经历百年一遇之大变局，中国与非洲国家既是好朋友、好伙伴、好兄弟，又是世界和平与发展的重要推动力量。中非需要团结协作，朝着更紧密中非命运共同体的方向努力。

“中国和非洲国家经历了20年快速发展合作期，现在又站在了新的起跑线上。中非合作论坛已经成长成为中非开展集体对话的重要而富有活力的平台，务实合作的有效机制，南南合作的典范。”赵彦博说。

南非独立传媒集团《开普时报》主编希雅瓦亚·姆占西认为，中非合作论坛在很多方面促进了非洲的发展，特别是在信息技术方面，中国有很强的优势，能够帮助非洲国家共同进步。中国正在加快推进数字工业化和工业数字化，这些技术将在不久的将来运用到生活中，创造大量的市场机会。

“世界正经历新冠肺炎暴发。中国利用信息技术，通过科学手段预防疾病，推动复产复工，保持经济和社会稳定，向全世界贡献中国正能量。”姆占西说。

发展重构组织首席执行官芮婉洁认为，中国和非洲国家在新冠疫情期间相互协作、守望相助，这本身就体现了中非合作论坛的精神。在非洲国家困难时刻，中国送来了医疗物资，还向非洲国家派去医疗专家，把中国的抗疫经验带过去。

尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努奈居在发言中指出，在过去20年里，中非合作论坛一直是中非多边合作框架，是中非务实合作的平台。非洲目前面临的挑战是打造自己的规模经济、增加非洲国家内部贸易、创建平台促进非洲一体化。中非合作论坛正通过加强促进中非合作，向这些目标前进。中非合作论坛正在和“一带一路”倡议共同努力，为实现真正的非洲一体化提供助力。

博茨瓦纳中国友好协会秘书长、博茨瓦纳大学高级讲师鲁道夫·鲍伊强调，在过去20年间，在中非合作论坛的推动下，非洲已经成为中国的投资热土。中国的经济特区模式值得非洲国家借鉴。中国企业在非洲很多国家建立的工业园区、自贸区等，不仅帮助非洲当地企业发展，也惠及中国企业。

中国非洲研究院研究员贺文萍认为，中非合作在抗击新冠肺炎疫情过程中发挥了重要的作用。疫情过后，中非合作论坛应该把中非公共卫生领域的合作作为重点推进，以保证经济发展能够尽快回到正确轨道上。同时，中非合作应该鼓励更多的惠及民生的项目在非洲落地，比如饮用水工程、电力和网络建设等。

环球广域传媒集团总裁南庚戌从中非农业合作的角度，阐述了中非合作论坛所取得的成就。他指出，在中非合作论坛的框架下，中非农业方面的合作发展迅速。中国在很多非洲国家设立农业技术示范中心，派出农业专家，通过技术转让等形式，提升非洲国家农业发展水平。目前环球广域传媒集团已经举办两届中非农业合作与发展高峰会，对非洲农业水平的提升很有帮助。

在总结发言时，论坛主持人北京周报社副总编辑李建国指出，中非合作论坛是推动中非各领域合作的有效平台，已结出很多惠及双方的硕果。但中非合作也面临着前所未有的挑战。在国际社会携手共抗疫情中，也出现了一些不应该有的杂音。“今天参加论坛的朋友都是各界精英，大家发表了自己的真知灼见，传递出一个清晰的信息：中非合作论坛框架下的中非合作非常必要，对促进中非未来携手发展很有帮助。”他说。

首届中非合作论坛部长级会议于2000年10月10日至12日在北京举行。自论坛成立以来，一共举办过七届部长级会议，三届领导人峰会，为中非在各领域合作擘画出发展蓝图，引领着中非发展方向，成为中非合作发展的重要合作机制。近年来，中非合作论坛更是与“一带一路”倡议、非盟2063议程等其他合作发展机制相互协作，共同为中非合作发展做出重要贡献。

本次论坛由中国外文局北京周报社主办，南非独立传媒集团、人民网南非公司协办，环球广域传媒集团、北京周报非洲分社承办。

(责编：燕勐、刘洁妍)