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美国费城因骚乱实施宵禁

2020年10月29日13:39  来源：新华网
 

新华社华盛顿10月28日电（记者徐剑梅 邓仙来）美国宾夕法尼亚州最大城市费城的市政官员28日宣布，因警方枪杀黑人男子引发连续两夜的抗议和骚乱，费城从当天21时至翌日6时实施宵禁。

据《费城问询报》报道，宵禁开始后，费城没有出现大规模抗议活动。在费城西部，一些抗议者因违反宵禁被捕，另有数人因涉嫌抢劫商家被捕。

当天早些时候，费城市长肯尼在记者会上说，宾夕法尼亚州国民警卫队将部署到费城协助警方维护治安。费城警方称，将公布警察随身摄像头拍下的枪杀事件视频。

综合美国媒体报道，26日下午，两名费城警察在与被指手持刀具的27岁黑人男子沃尔特·华莱士当街对峙时将其打死。华莱士家人说，华莱士有精神疾病，正在接受药物治疗。事发时，家人拨打911电话意在寻求医疗急救，而不是寻求警察干预。

警方调查中发现，两名涉案警察至少各开了7枪，他们现已被调离岗位。但警方表示，目前不会公布他们的姓名、族裔等身份信息，以免对他们人身安全造成威胁。

华莱士遭枪杀后，目击者将视频上传网络。当天夜间，手持防暴盾牌的警察与示威者发生对峙和冲突，一些商店遭到破坏和抢劫。27日夜间，费城再度发生抗议和骚乱，上千人涌入一家购物中心抢劫，一些商家不得不用木板封住窗户。在两晚的骚乱中，有53名警察受伤，172人被捕。

据美国媒体报道，除费城外，华莱士之死也引发了首都华盛顿特区、纽约和俄勒冈州波特兰市等地的抗议活动。

针对费城骚乱事件，谋求连任的美国总统特朗普28日在内华达州竞选集会上呼吁强硬维护“法律与秩序”，民主党总统候选人拜登27日则悼念“又一个美国黑人生命的丧失”。

今年5月下旬，明尼苏达州黑人男子乔治·弗洛伊德遭白人警察暴力执法死亡，引发全美范围长时间、大规模反对种族主义和警察暴力执法的抗议活动，种族关系成为今年美国大选的突出话题。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)
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