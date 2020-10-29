利比亚迎来第一缕和平曙光

综合外媒报道，联合国官员10月23日宣布，利比亚冲突双方当天签署停火协议，就在利比亚全境实现“完全和永久”的停火达成共识，该协议立即生效。

对长期饱受战火之苦的利比亚来说，该协议的签署释放局势缓和的积极信号。国际社会高度关注，利比亚能否就此迎来真正和平？

冲突渐缓和

利比亚冲突双方达成的这份停火协议规定，交战前线所有军事部队和武装组织应返回营地；从即日起，“所有雇佣军和外国作战人员”应在3个月内离开利比亚领土、领空和领海；冲突双方将组建联合警察部队；同时，停火不适用于由联合国认定为恐怖组织的团伙。

据联合国官员介绍，协议签署当天，已有一架的黎波里飞往班加西的航班。这成为利比亚冲突缓和的一个标志。

2011年，卡扎菲政权被推翻后，利比亚陷入内乱和分裂，逐渐形成两大势力割据态势。民族团结政府和支持它的武装控制首都的黎波里等西部地区，获得联合国承认。国民代表大会与哈利法·哈夫塔尔领导的“国民军”结盟，控制东部和中部地区、南部主要城市及部分西部城市。

今年以来，利比亚局势逐步回暖。1月，冲突双方各派5名代表参加联合国牵头的谈判，至今已进行四轮；8月，民族团结政府和国民代表大会相继宣布停火；9月，双方就交换在押人员、开放空中和陆路运输达成初步共识；10月21日，双方终于达成初步协议，承诺尽最大可能保持克制，维持现状，避免局势升温。

关键性进展

西北大学中东研究所副教授王晋在接受本报记者采访时分析，此次利比亚实现停火的原因有三方面：其一，今年年初起，利国内各政治派别开始在“朱夫拉—苏尔特”一线形成战事僵持，逐步形成了一个现实状态的“停火线”；其二，冲突双方的支持者，如土耳其、埃及等国无力再继续介入、推进冲突，有了议和的意向；其三，国际社会尤其是联合国推动冲突双方谈判议和，为停火创造了条件。

利比亚停火协议的签署得到了国际舆论的积极评价和支持。联合国秘书长古特雷斯表示，停火协议的达成代表着“利比亚朝着和平与稳定的方向迈出了根本性的一步”。欧盟对停火协议的达成表示欢迎，说这是恢复政治性对话的关键一步，敦促立即落实。

利比亚国际关系问题专家哈立德·蒙塔塞尔认为，停火协议得到利比亚邻国、中东地区国家及国际社会支持，已是一种广泛共识。

“所谓万事开头难，停火是利比亚和平进程的第一步，也是最重要的一步。”王晋说。

协议待落实

一纸协议如何为利比亚和平保驾护航？外界仍不乏担忧之声。一名的黎波里居民告诉路透社：“如果没有力量或机制赶走雇佣军、阻止所有外国武装、解散所有民兵武装和搜缴所有武器，这份协议将只是一纸空文。”

利比亚军事分析家哈利法·泰利西认为，停火协议还需要更多来自外部力量的坚定支持。

“落实停火协议仍有许多工作要做。”据联合国秘书长利比亚问题代理特别代表斯蒂芬妮·威廉姆斯介绍，利比亚联合军事委员会双方同意与联合国利比亚支助团共同建立一种机制，以监测停火协议的执行情况。

王晋指出，利比亚后续和平进程仍面临诸多挑战和问题。例如，如何处理两大政治力量的关系、如何建设未来国家的军事力量、如何确认某些民兵组织或地方军事团体的法律地位、如何恢复受战火破坏的基础设施建设和民众生活、如何平衡与域内外相关国家的外交关系等。“军事停火并不能代表和平真正降临，利比亚问题的彻底解决还有很长的路要走。”

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