沉迷军备竞赛，侵蚀世界和平根基

前不久，美国白宫拒绝俄罗斯关于将明年到期的《新削减战略武器条约》无条件至少延长一年的提议。与此同时，美国代表在联合国大会裁军与国际安全委员会一般性辩论中大放厥词，妄称俄罗斯和中国不断发展核力量威胁国际和平与安全。美国自己沉迷军备竞赛，拒不履行军控义务，在裁军与国际安全领域倒行逆施，却倒打一耙，一遍遍地玩“贼喊捉贼”之类的把戏，实在荒唐可笑。

最近，中国常驻联合国副代表耿爽列举美国在裁军与国际安全领域倒行逆施的十个事实，可谓一针见血：痴迷穷兵黩武、重拾冷战思维、奉行单边主义、谋求自我松绑、大搞政治操弄、打破战略平衡、阻挡生物军控、迟滞化武销毁、推动星球大战、构建黑客帝国。

在战略上，“没有对手就制造一个对手”向来是美鹰派政客的传统。建国240多年，美国只有16年没打仗，堪称“世界历史上最好战的国家”。如今，作为世界头号军事强国，美国却是叫嚣各种“威胁论”、鼓吹“战争论”最积极的国家。美国在《国家安全战略报告》《核态势审议报告》中公然将中俄定位为战略竞争对手，渲染外部威胁，挑动大国对抗，侵蚀世界和平根基。

在实操上，美国沉迷军备竞赛，是世界上军力最强大、武器最先进的国家。美国军费常年高居世界第一，2019年达7000多亿美元，占世界军费总开支近40%，超出排在美国之后10个国家军费开支的总和。尽管如此，美国还在继续增加军费开支，其2020年国防预算达7380亿美元，再创新高。美国一再胁迫其盟友增加军费，要求北约盟友将军费开支上调至国内生产总值的2%，赤裸裸地煽动全球军备竞赛。

此外，沉迷武力的美国在每一个时期都谋求“与对手的代差”，保持“领先”还不够，必须“遥遥领先”才满意。近两年，美国投入137亿美元发展智能化技术、加快研发激光武器和高超音速武器，宣称“3年内将新概念武器推向战场”……不仅在陆地、海洋、空中穷兵黩武，今年美国还正式组建了太空军，将广袤的太空也当作它的战场。

一边推动“星球大战”、热衷武力，一边奉行双重标准、自我松绑。近年来，美国撤出《中导条约》，退出伊核全面协议，取消对《武器贸易条约》的签署，反对《禁止生物武器公约》核查议定书谈判，迟滞化武销毁……对多双边军控条约体系采取赤裸裸的“实用主义”态度。毫无疑问，美已是世界军控进程最大的“绊脚石”。

美国还把自己的“火力网”笼罩全球。截至2019年，美国在全球140多个国家、地区建立了军事基地，共有驻军超过27万人。从阿富汗到伊拉克，从地中海之东到加勒比之南，世界各地的冲突与暴乱中几乎都有美国的身影。美国在亚太、中东欧部署反导系统，寻求在亚太和欧洲地区部署陆基中导，企图强化军事存在，建立绝对优势。

美国的决策者应该明白，当今世界，和平发展、合作共赢早已成为国际社会普遍共识，推行一家独大赢家通吃的单边主义、例外思想、霸凌行径根本行不通，注定被碾压在滚滚向前的历史车轮之下。

（新华社北京10月28日电）

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