青岛“云签约”两个韩国大项目

图为青岛分会场现场。 资料图片

本报电 10月22日，“山东与世界500强连线”韩国专场暨山东省—韩国经贸合作交流会在山东济南、韩国首尔两个主会场以视频形式举行。在青岛分会场，总投资分别为2.4亿美元和3000万美元的青岛人工智能创智谷项目、韩国高丽焊接科技公司智能控制设备研发中心及生产基地项目在线签约。

“相比全球其他区域的诸多不确定性，在青岛生产经营前景清晰明朗。我们在青岛布局，不仅是看好青岛在中国市场独特的战略地位，更是把这一项目当作目前公司重新配置全球产业链的重要一环。”韩国高丽焊接科技公司项目负责人介绍说。

据了解，该公司是专门从事研发和生产销售高端焊接设备及核心智能控制元器件的专业性科技公司，总部位于韩国首尔，在日本、新加坡等地均设有分支机构，是主要为韩国现代智能焊接机器人、美国林肯焊机等世界著名焊接设备提供智能控制部分的综合解决方案的配套商。

青岛人工智能创智谷项目的成功落地，则是因为项目方看中青岛建设人工智能应用与服务产业高地、打造世界工业互联网之都的巨大机遇。该项目由青岛仁洲控股集团有限公司与韩国知名投资公司——杰贝兹有限责任合伙企业投资设立，将以智能技术产业、科学仪器产业、高端制造产业为园区三大主导产业。以“一平台、二中心、四基地”为核心，项目规划建设产业协同发展的产城融合模式的高附加值、高科技、智慧型的4.0代产业园区。

今年以来，通过这种网上洽谈、视频会议、在线签约等方式，一批批大块头、质量优、潜力强的项目相继入青。来自青岛市商务局的统计数据显示，今年前三季度，青岛共引进青岛和达创智投资有限公司、山东胶州航空有限公司等总投资过亿美元大项目49个；特来电新能源有限公司、青岛多链互通信息技术有限公司等过千万美元项目258个；新增华润风电（胶州）有限公司、益海嘉里（青岛）风味食品应用创新中心有限公司等世界500强投资项目19个。青岛同期实际利用外资达285.7亿元人民币、增长4.4%，到账内资达1450.3亿元人民币、增长12.3%。

（赵 伟）

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