日本拟下周宣布新经济刺激计划

日本政府和执政党人士透露，日本首相菅义伟定于下周宣布新一轮应对新冠疫情经济冲击的刺激计划。

路透社28日以4名上述人士为消息源报道，日本政府先前划拨的10万亿日元（约合6400亿元人民币）紧急抗疫资金剩余7万亿日元，这7万亿日元将构成新刺激计划的大部分资金，其余资金将是新开支。

日本今年已经两次出台应对疫情的经济刺激计划，资金合计大约22万亿日元。上述消息人士说，新刺激计划的资金总额可能少于22万亿日元。其中1名消息人士说，最好避免过多增加短期支出以至于让“日本的财政悬崖更加陡峭”。

路透社报道，日本执政党自由民主党一些议员先前呼吁出台总额10万亿日元的新刺激计划。

消息人士说，新刺激计划可能延续对企业的补贴，以帮助企业缓解资金压力、避免裁员；还可能继续为国内旅游提供折扣直至明年1月，以促进国内游、帮助旅游业渡过难关。

受新冠疫情影响，日本经济今年第二季度经历第二次世界大战结束以来最严重萎缩。路透社报道，日本消费和资本开支的持续低迷抵消了进出口的复苏，经济复苏总体“脆弱”，政府承受压力，需要增加财政和货币支持。不过，日本一些分析师认为，新刺激计划推动经济的能力有限。（吴宝澍）【新华社微特稿】

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