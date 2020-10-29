德国新增确诊病例近1.5万例 暂时关闭餐饮和文体设施

新华社柏林10月28日电（记者张毅荣）德国疾控机构罗伯特·科赫研究所28日公布的新冠疫情最新数据显示，截至当天零时，德国较前一日新增新冠确诊病例14964例，再创疫情暴发以来单日新增最高纪录。

数据显示，德国累计新冠确诊病例464239例；新增死亡病例85例，累计死亡10183例；现有病例121256例。

德国联邦政府和各州政府28日达成协议，为避免陷入全国性卫生紧急状况，德国将从11月2日起关闭餐馆、酒吧、影剧院、游乐场、健身房、美容院等餐饮和文体设施至11月底，但餐馆外卖、理发服务不受影响。专业体育赛事可在无现场观众条件下进行，零售与批发商店可在遵守卫生、限流条件下营业，各州中小学和幼儿园可按当地防疫政策保持开放。

协议要求民众尽可能减少与家庭成员以外人员的接触，公共场所聚集不得超过2户10人；建议民众放弃不必要的旅行和探访，酒店只提供必要和明确不以旅游为目的的住宿服务。

协议警告说，为避免出现全国性卫生紧急状况，必须把德国7天内每10万人的新增确诊人数控制在少于50例的可追踪范围内，否则感染人数将呈指数级增长，卫生系统将在数周内达到满负荷状态，重症和死亡人数将大幅增加。

根据协议，德国政府将对临时关闭的企业机构提供经济援助。联邦政府与各州政府将在两周后对上述限制措施的实施效果进行评估，并进一步协商和调整相关政策。

德国今年3月28日曾创下当时日增最高纪录6294例，此后单日新增病例数下降，但7月开始逐渐反弹。自10月15日开始，日增最高纪录不断被刷新，并于22日单日新增确诊病例数破万。

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