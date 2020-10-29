“云端”探戈传递希望（患难见真情 共同抗疫情）

没有华丽的舞台，没有热情的观众。在空旷的露台上，一对舞者彼此相拥，伴着抑扬顿挫的音乐踏起利落洒脱的探戈舞步。这是今年世界探戈大赛的参赛作品之一。

由于疫情持续蔓延，今年的布宜诺斯艾利斯探戈音乐节改为线上举办。作为音乐节的重头戏，本届世界探戈大赛也采用了“云端”比赛的方式进行。来自世界各地的200多名舞者根据规则上传参赛视频，由赛事评委选出晋级决赛的作品名单，再由网友投票选出最终的冠军。

“科技为我们提供了新的交流方式。我们在遵守隔离规定、保证选手安全的前提下，组织了这次活动。”本次比赛的艺术总监、阿根廷国家探戈学院院长索里亚表示，探戈是一门需要拥抱和热情的艺术。“尽管相隔遥远，但选手依旧保持了艺术品质。”

罗拉和艾马努埃尔是晋级今年舞台组决赛的一对搭档。他们告诉记者，一开始都做好了现场参赛的准备，戴着口罩进行练习。当得知要求上传视频时，心情有点复杂。这种新方式避免了感染风险，但因为缺少专业的舞台，舞蹈的发挥受到了限制。罗拉说：“在水泥露台上跳舞是个挑战，好在视频可以反复录制，直到拿出我们最好的表演。”

另一对晋级决赛圈的选手赫苏斯和拉腊在家中完成了参赛作品。没有了评审团的压力，他们感觉更加轻松。拉腊说：“虽然没有现场观众，但会有更多人观看网络视频，希望我们的表演能为观众带去美好的享受。”

往年的布宜诺斯艾利斯探戈音乐节，无论是在街头还是公园广场，随处可见探戈表演，激情昂扬的乐声飘满整座城市。为了适应当前的防疫措施，政府今年将音乐节从14天缩短为5天，推出了200多项线上活动。探戈爱好者雷伊表示，尽管不能走上街头，但可以在家和女儿一起在线学习舞蹈、观看比赛，还能上传作品和舞蹈大师互动，就像是把音乐节搬回了家。

“在严峻疫情形势下，希望‘云端’探戈艺术能够为逆境中的人们带来希望和力量。”索里亚说。

（本报布宜诺斯艾利斯10月28日电）

《 人民日报 》（ 2020年10月29日 17 版）

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