利比亚和平进程艰难推进（国际视点）

自10月23日起冲突双方在全境实行“永久”停火以来，利比亚国内局势渐趋稳定。图为警察在利比亚首都的黎波里市中心的街道上执勤。

新华社发

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利比亚冲突双方近期同意“永久”停火并正式签署协议，让延宕近10年的利比亚危机解决重现曙光。专家认为，停火协议对利比亚结束长期战乱具有积极意义，但协议能否真正执行仍需各方进一步努力。

连日来，利比亚国内油田陆续恢复生产，由冲突双方各自控制的班加西和的黎波里两座城市之间的商业航班也相继复航。自10月23日起冲突双方在全境实行“永久”停火以来，利比亚国内局势渐趋稳定。

分析认为，国际社会应坚持在联合国主导下推动利比亚问题政治解决，继续为恢复利比亚和平、稳定与发展作出积极贡献。

协议受到各方欢迎

联合国秘书长利比亚问题代理特别代表、联合国利比亚支助特派团负责人斯蒂芬妮·威廉姆斯日前宣布，利比亚民族团结政府和东部武装力量“国民军”签署停火协议，决定从10月23日起在利比亚全境实行“完全和永久”停火。

停火协议是利比亚联合军事委员会日前在日内瓦举行第四轮会谈期间达成的。联合军事委员会于今年1月在利比亚问题柏林会议上设立，由民族团结政府和“国民军”武装各派5名代表参加，旨在就全面停火问题展开磋商。本次在其框架下举办的安全会谈是化解利比亚冲突三轨会谈中的其中一轨，另外两轨涉及政治、经济议题。这也是自去年4月“国民军”发起首都的黎波里争夺战以来，利比亚冲突双方首次同意“永久”停火并正式签署协议。

根据协议，利比亚冲突双方同意组建一个联合机构监督停火协议的实施，并立即开始对境内所有武装组织和人员进行识别和归类。同时，境内所有外国雇佣兵和战斗人员应在3个月内离开利比亚领土、领空和领海。冲突双方还同意，将于11月在突尼斯开启政治谈判与和解进程。

停火协议得到联合国及俄罗斯、美国、英国、德国、沙特、埃及、阿联酋、卡塔尔等国欢迎。

联合国秘书长古特雷斯表示，利比亚停火是“关键的一步”，是为解决冲突进行的一次艰巨努力。威廉姆斯指出，这是朝着全面解决利比亚危机迈出的“决定性和勇敢的第一步”，希望这项协议有助于结束利比亚人民的痛苦。

俄罗斯外长拉夫罗夫10月27日同土耳其外长恰武什奥卢通电话时表示，愿推动利比亚主要政治力量和团体参与该国内部全面对话，并强调在联合国主持下开展工作的重要性。

同意停火意义重大

停火协议签署后，利比亚国内航班逐步恢复，各大油田陆续恢复生产，整体局势持续向好。10月26日，利比亚国家石油公司发布声明称，在阿尔菲尔油田恢复生产后，利比亚所有油田和油港均已恢复生产。由于经常遭到武装人员袭击，阿尔菲尔油田和利境内最大的沙拉拉油田今年年初被迫关闭。

专家认为，协议签署对利比亚国内恢复石油生产、稳定经济和民生，对缓解旷日持久的内部冲突、最终结束内战具有重要意义。而从外部来看，欧盟国家为减轻当前的经济社会压力，乐见利比亚局势稳定，借此维持地中海地区安全，遏制难民持续涌入欧洲。埃及、突尼斯、阿尔及利亚等邻国也希望维护自身边界地区稳定。

2011年，在西方多国的军事干预下，卡扎菲政权被推翻，利比亚自此形成了两大势力割据对峙局面。民族团结政府和支持它的武装主要控制西部部分地区，国民代表大会则与“国民军”结盟，控制东部和中部地区、南部主要城市及部分西部城市，双方不时发生武装冲突。

根据联合国公布的数据，自利比亚危机爆发以来，已有近40万利比亚人流离失所，130万人需要人道主义援助。大量民众生活在极度“不安全”条件下，几乎无法获得足够食物、基本医疗保障、干净饮用水、教育和庇护所，新冠肺炎疫情带来的挑战则更加严峻。“全国各地的基础设施已经支离破碎。”红十字国际委员会主席彼得·莫雷尔不久前访问利比亚后表示，冲突、疫情和经济崩溃可能使数十万民众生活深陷混乱之中。

长期战乱还产生外溢效应。由于缺少有效的政府管控，利比亚成了偷渡前往欧洲的热门地点。来自周边国家的大量难民进入利比亚境内，与部分本地难民一起等待机会跨越地中海前往欧洲。“伊斯兰国”等极端组织也趁机在利比亚坐大势力。恐怖主义、武器扩散等问题，对周边国家、地区乃至全世界都构成严重挑战。

能否真正落实存疑

不少专家谨慎地认为，不应过分夸大“永久”停火协议释放的积极信号。此前冲突双方已历经多次协商，也曾达成过停火协议，但都难以得到有效执行。

阿尔及利亚《东方报》评论称，卡扎菲政权垮塌后，利比亚国内的政治和社会结构日趋“碎片化”，各地区、各部落利益诉求尖锐对立，不同派系均有势力强大的幕后支持力量，因此，未来能否实现持久和平仍取决于冲突双方的诚意及相关外部力量的态度。

由于占据优越的地理位置和拥有丰富的石油资源，利比亚早已沦为大国利益博弈的舞台。北京语言大学中东学院院长、阿拉伯研究中心主任罗林指出，鉴于当前利比亚冲突已演变成多股外部力量的“代理人战争”，坚持在联合国主导下推动利比亚问题政治解决进程显得尤为重要。

开罗大学政治学教授艾哈迈德·尤素福认为，停火协议的有效执行离不开国际社会的坚定支持和推动。相关各方应着眼地区和平稳定，保持对话沟通，通过协商化解分歧，严格执行停火协议，避免来之不易的成果遭到破坏。

（本报开罗10月28日电）

《 人民日报 》（ 2020年10月29日 17 版）

(责编：岳弘彬)