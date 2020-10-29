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挥舞制裁大棒，威胁全球经济安全（钟声）

——美方威胁全球安全的真面目②

2020年10月29日05:05  来源：人民网－人民日报
 

　　零和博弈没有出路，霸权思维没有市场。美方逆经济全球化大势而动，固执地充当世界经济发展的绊脚石，疯狂为患全球经济安全，令人不齿

　　

　　国际货币基金组织在最新一期《世界经济展望》报告中指出，2020年世界经济处于深度衰退，贸易和投资限制措施增加、地缘政治不确定性上升等因素都将损害经济复苏。然而，即便是在这样一个事关全球发展的关键时刻，美方依然奉行以邻为壑的经贸政策，大搞保护主义、单边主义，肆意挥舞制裁大棒，严重威胁全球经济安全。

　　近年来，美方频频单方面挑起并升级经贸摩擦，将关税武器化，破坏贸易和投资自由化便利化进程，给世界经济造成沉重代价。电动汽车制造商特斯拉等约3400家美国企业日前起诉美国政府对中国加征关税，认为罔顾事实、反复无常的美国关税政策使企业成本增加、经济损失严重，要求美国政府偿还已支付税款。这是对美方损人不利己行径的控诉。事实表明，美方不停叫嚣“脱钩”，高筑壁垒、加征关税，违背经济规律的行径拖累世界经济复苏步伐。世界贸易组织发布的《全球贸易数据与展望》显示，2019年全球货物贸易量下降0.1%，贸易紧张局势是主要原因之一。

　　美方长期根据国内法对他国实施单边制裁和所谓“长臂管辖”，甚至连日本东芝、德国西门子、法国阿尔斯通等来自所谓美国盟友的企业，都曾是其“当代海盗”行径的围猎对象。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利不久前发表声明指出，美方在“北溪—2”“土耳其流”天然气管道项目等问题上愈发频繁地制裁或威胁制裁，欧盟反对第三国对从事合法业务的欧洲公司实施制裁，认为制裁的域外适用违反国际法。国际社会越来越清醒地看到，支撑美方所谓“长臂管辖”行径的，是唯我独尊、自私自利的霸道逻辑，如若任其损害他国合法权益、践踏国际法和国际关系基本准则，最终结果必然是阻碍各国共同发展。

　　当前，美方不断泛化“国家安全”概念，试图发动“科技冷战”，滥用国家力量打压他国特定科技企业，甚至不断上演巧取豪夺的丑陋游戏，严重威胁创新作为引领发展第一动力的作用。尤其值得警惕的是，美方违背市场经济原则和世贸组织开放透明非歧视的原则，疯狂围堵打压中国特定企业，妄图人为切断世界资金流、技术流、产品流、产业流、人员流，严重破坏世界产业链供应链稳定。美国联邦通信委员会算过一笔账，替换华为和中兴的设备会让美国一些小型通信公司花费超过18亿美元。美国不断对他国进行政治施压，要求他国即使付出迟滞5G建设和经济发展的代价，也要停用中国企业设备。显然，美方所为损人不利己，丝毫不考虑全球经济安全。

　　作为世界第一大经济体和掌控世界货币美元的国家，美国本该在世界上展示出“能力越大、责任越大”的形象。但恰恰相反，美方一再滥用经济实力和美元霸权地位，动辄对其他国家采取经济封锁、金融制裁等单边强制措施，严重损害受制裁国家发展经济和改善民生的能力。古巴外长罗德里格斯近日控诉说，截至2020年3月，美国对古巴封锁近60年来已致古巴累计损失超过1444亿美元；若计入国际市场上美元对黄金价格贬值因素，该数字已超过1万亿美元，给古巴造成沉重负担。即使是在新冠肺炎疫情期间，美方仍然继续宣布针对叙利亚、古巴、伊朗等国的单边制裁措施。有目共睹，制裁成瘾已成为美国威胁全球经济安全的突出祸患。

　　值得强调的是，当前新冠肺炎疫情给世界经济发展造成严峻挑战，各国迫切需要团结合作和协调行动。零和博弈没有出路，霸权思维没有市场。美方逆经济全球化大势而动，固执地充当世界经济发展的绊脚石，疯狂为患全球经济安全，令人不齿。违背道义者必失人心，霸凌为患者终不能得逞。


　　《 人民日报 》（ 2020年10月29日 03 版）
(责编：岳弘彬)
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