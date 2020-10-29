为期两周的2020年塞拉利昂减贫与可持续发展研修班日前在线举行，来自中塞两国的政府官员、专家学者等围绕减贫与可持续发展主题进行深入研讨。研修班由中国非洲研究院主办，中国社会科学院国际合作局、中国社会科学院大学和塞拉利昂马可尼大学中非研究院承办。

塞拉利昂驻华大使恩多马希纳在结业仪式上表示，中国发展成就特别是减贫成就举世瞩目，研修班课程内容对塞减贫事业和可持续发展具有重要借鉴意义。塞拉利昂将学习中方成功经验，促进塞经济社会发展，并将继续同中方相关机构保持密切联系，开展更多交流研讨。

中国驻塞拉利昂大使胡张良表示，本次研修班为塞减贫和发展分享了中国经验。中方将继续在中非合作论坛和共建“一带一路”倡议等框架下，为塞提供力所能及的支持和帮助，推动共同发展。

研修班学员代表、塞拉利昂马可尼大学农业系主任赛杜·坎努说：“中国实施精准扶贫、把扶贫同扶志扶智相结合等做法，脱贫攻坚成就显著。中国经验为我们改善民生开拓思路。”通过借鉴中国经验，许多非洲国家正在加大脱贫努力，取得积极成果。“我将把学到的中国经验和方法分享给更多学生，并结合实际运用到具体实践之中。”

塞拉利昂能源部首席技术官员卡马拉认为，脱贫是一项系统性工程，需要一整套扶持政策。在脱贫攻坚过程中，中国制定减贫战略，出台精准扶贫、促进教育、推进城镇化等政策，给非洲国家带来重要启发。期待未来与中方更深入地开展交流合作。

（本报约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2020年10月29日 03 版）

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