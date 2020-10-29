始终走和平发展道路（和音）

中华民族是爱好和平的民族，中国人民是爱好和平的人民。中国坚持的是和平发展、开放发展、合作发展、共同发展，是共商共建共享的全球治理观，是和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值

“伟大的抗美援朝战争，抵御了帝国主义侵略扩张，捍卫了新中国安全，保卫了中国人民和平生活，稳定了朝鲜半岛局势，维护了亚洲和世界和平。”习近平总书记在纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年大会上发表的重要讲话，深刻揭示了抗美援朝战争抵御侵略、反抗强权的正义本质，系统阐明了这场伟大胜利对维护中国以及世界和平稳定的历史意义，充分彰显了中国正义大国、和平大国的形象。

为了人类和平与正义事业而奋斗的国际主义精神，是伟大抗美援朝精神的重要内容。70年前，英勇的中国人民志愿军高举保卫和平、反抗侵略的正义旗帜，以正义之师行正义之举，不仅拼来了山河无恙、家国安宁，更充分展示了中国人民维护世界和平的坚定决心。经此一战，第二次世界大战结束后亚洲乃至世界的战略格局得到深刻塑造，全世界被压迫民族和人民争取民族独立和人民解放的正义事业受到极大鼓舞，有力推动了世界和平与人类进步事业。

中华民族是爱好和平的民族，中国人民是爱好和平的人民。面对帝国主义侵略者强加于中国人民头上的战争，无数英雄儿女不惜用生命守护和平。血战上甘岭、鏖战长津湖，胸膛堵枪眼、“空中拼刺刀”，忍饥受冻绝不退缩、烈火烧身岿然不动……正是维护和平的坚定信念，铸就了舍生忘死、向死而生的民族血性，鼓舞着无数“最可爱的人”义无反顾跨江击敌，书写了感天动地的英雄史诗。

“一个民族最深沉的精神追求，一定要在其薪火相传的民族精神中来进行基因测序。”抗美援朝战争所展现的中华民族爱好和平的民族性格，厚植于中华文明的历史传统和文化基因。有着悠久历史的中华文明，培育了“亲仁善邻”的政治理念，留下了“国虽大，好战必亡”的历史箴言，也镌刻着“以和为贵”“和而不同”“化干戈为玉帛”“天下太平”等“和合文化”特质。近代以后，虽然遭受列强的侵略、凌辱、掠夺达百年以上，但中国人民矢志不渝追求和平正义。新中国成立后，中国始终坚持独立自主的和平外交政策，从提出和平共处五项原则，到将坚持和平发展道路写入宪法、载入党章，彰显出思想自信和实践自觉的有机统一。

中国人民无比珍视和平安宁，视之如阳光空气之于生命一般至关重要。中国人民懂得，没有和平，中国和世界都不可能顺利发展；没有发展，中国和世界也不可能有持久和平。中国坚定不移走和平发展道路，从未主动对外发动战争，也从未占领外国一寸领土。中国向世界郑重宣示永远不称霸，不扩张，不谋求势力范围。中国坚信，任何一个国家、任何一支军队，不论多么强大，如果站在世界发展潮流的对立面，恃强凌弱、倒行逆施、侵略扩张，必然会碰得头破血流。

中国隆重纪念抗美援朝战争伟大胜利，彰显了维护世界和平和正义的坚定意志，彰显了顺应和平发展历史潮流的坚定意志。有目共睹，中国坚持的是和平发展、开放发展、合作发展、共同发展，是共商共建共享的全球治理观，是和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值。各国人民一道推动构建人类命运共同体是时代大势，一定能够迎来和平与发展的美好明天。

《 人民日报 》（ 2020年10月29日 03 版）

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