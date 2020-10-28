外交部：“中国威胁”是“蓬氏谎言”的陈词滥调

人民网北京10月28日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持28日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：联合国贸易和发展会议27日发布报告显示，今年上半年全球外国直接投资（FDI）同比下滑49%，流入中国的FDI规模相对保持了韧性。该组织官员还表示，截至今年9月，中国吸引FDI规模相较去年同期已呈增长趋势，增幅达2.5%。中方对此有何评论？

汪文斌：外资逆势增长既是外界对中国经济发展投下的信任票，也是中国持续推进改革开放交出的成绩单。今年以来，中国两次出台稳外资新政策，发布新版全国和自贸试验区负面清单，设立海南自由贸易港，增设3个自贸试验区，营商环境持续优化。在全球跨境直接投资大幅下降的背景下，中国吸收外资连续6个月实现单月正增长。1—9月，中国实际利用外资以美元计同比增长2.5%，新设或增资合同外资1亿美元以上大项目达到574个，一大批大项目在华增资扩产，充分彰显了中国经济发展的强大韧性和中外互利合作的广阔前景。

当前，中国正加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。新发展格局不是封闭的国内循环，而是开放的国内国际双循环。事实证明，新发展格局是中国同世界经济联系更加紧密、各国共商共建共享共赢的发展格局，不仅有利于中国经济长远发展，也将为世界各国带来更多发展机遇和发展空间。

中国将坚定站在历史正确的一边，坚持深化改革、扩大开放，加强各领域开放合作，同各国一道为早日彻底战胜疫情、推动世界经济复苏而共同努力。

《环球时报》记者：我们注意到，昨天，外交部副部长、中方东亚合作事务高官罗照辉同越南副外长、东盟事务高官阮国勇举行了视频会晤。你能否介绍会晤有关情况？中方对当前中国—东盟合作有何评价？

汪文斌：昨天，罗照辉副部长同东盟轮值主席国越南副外长阮国勇举行视频会晤，就将于11月中旬举行的东亚合作领导人系列会议筹备工作交换意见。双方一致认为，在当前百年变局和世纪疫情叠加背景下，应推动系列会议展现共识和团结，推动抗疫和发展合作，促进东亚经济复苏，提振地区民众信心。同时，支持东盟在东亚合作中的中心地位，把握好东亚合作发展方向，坚持多边主义，反对冷战思维，妥处敏感问题，维护地区和平稳定和合作发展大局。中方表示愿支持越方办好系列会议，为东亚合作注入更多正能量。

中国始终将东盟视作周边外交优先方向和“一带一路”建设重点地区。面对疫情，中国和东盟国家相互支持，共克时艰，引领地区抗疫合作和经济复苏。近年来，中国—东盟合作逆势上扬，东盟已跃居中国最大贸易伙伴，展现出双方合作的巨大潜力和强劲韧性。明年我们将迎来中国—东盟建立对话关系30周年。中方愿以此为契机，同东盟一道，推动双方关系发挥引领作用，使东亚地区继续成为和平的绿洲、发展的高地。

路透社记者：新疆在查出几例新冠肺炎无症状感染者后开展大规模核酸检测。有些传染病学家认为没有必要。但与此同时，我们也看到美国等一些国家的新冠肺炎确诊人数居高不下。中方是否建议其他国家也开展大规模核酸检测？

汪文斌：疫情发生以来，中国采取了最全面、最严格、最彻底的防控措施，率先控制住国内疫情，实现经济稳步复苏，取得抗疫斗争重大战略成果。事实证明，中方的疫情防控举措是有效的，不仅维护了中国人民的健康安全，也为国际社会应对疫情作出积极贡献。

当前疫情仍在全球蔓延，各国都在根据疫情形势并基于各自国情开展应对工作。世界卫生组织多次呼吁国际社会团结协作，共同抗击疫情。中方将继续同各国一道开展疫情防控国际合作，携手早日彻底战胜疫情。

彭博社记者：菲律宾外长洛钦近日在参加一个在线讨论时表示，菲律宾正在南海组建自己的船队并特别提到捕鱼船队，并称“中国的策略就是让大量渔船驶入南海，菲律宾也要这么做”，你对此有何评论？

汪文斌：中方在南海问题上的立场是明确、一贯的。中国在南海的主权和权益是在长期历史过程中形成的，具有充分的历史和法理依据。同时，我想强调，维护南海的稳定是中国和东盟国家的共同责任。中方愿与包括菲律宾在内的东盟国家共同努力，相向而行，共同维护好南海的和平稳定。

法新社记者：几名美国参议员发起一项决议，推动将中国对维吾尔族和其他突厥语系穆斯林的行为认定为“种族灭绝”。美国务卿蓬佩奥周二接受采访时也称，中国的做法让人想起20世纪30年代德国发生的事情。你对此有何评论？

汪文斌：你提到的有关美国参议员一贯反华，热衷于炮制各种谎言抹黑中国并以此谋求政治私利，毫无政治诚信可言。

关于涉疆问题，我们已经多次阐明了中方的立场。所谓新疆“种族灭绝”是一些反华势力蓄意炮制的谣言，是污蔑抹黑中国的闹剧。事实上，2010年至2018年，新疆维吾尔族人口从1017万人上升至1272万人，增加255万人，增幅为25%，高于全疆人口14%的增幅，更明显高于汉族人口2%的增幅。我不知道这些美国参议员声称新疆“种族灭绝”有什么依据？我们看到的是，美国在历史上对印第安人通过大规模驱逐、同化和屠杀使印第安人口从500万减至25万，这是不是“种族灭绝”呢？

我们敦促美方一些政客尊重事实，停止编造谎言，停止利用涉疆问题干涉中国内政。

巴西《环球报》记者：近期巴西民众的反华情绪上升，一项民调显示巴西人使用中国新冠疫苗的意愿下降了17%。你对此有何评论？

汪文斌：首先我想说的是，中方一贯主张在相互尊重、平等互利的基础上发展同巴西的友好合作关系。

至于你提到的有关疫苗问题，疫情发生以来，中巴两国抗疫领域合作良好，两国有关企业和机构联合在巴开展的新冠疫苗III期临床试验正在顺利推进。相信有关合作将为中巴两国以及世界各国人民彻底战胜疫情作出积极贡献。

中方在疫苗研发过程中高度重视疫苗的安全性和有效性，严格遵循国际规范和有关法律法规。中国新冠疫苗自主研发处于世界领先地位，已有4款疫苗在包括巴西在内的多国进入III期临床试验阶段，各国对中国疫苗研发予以高度评价。中方近期还加入了“新冠肺炎疫苗实施计划”，将切实履行疫苗研发成功并投入使用后作为全球公共产品的承诺，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出积极贡献。

澎湃新闻记者：美国务卿蓬佩奥27日接受印度媒体采访，再次攻击中国和中国共产党，声称整个世界都面临中国实现其民族复兴志向的挑战。中方对此有何评论？

汪文斌：蓬佩奥声称的“中国威胁”，不过是“蓬氏谎言”的陈词滥调。蓬佩奥把民众满意度高达93%的中国政府说成是“暴政”，把138个国家和30个国际组织同中国开展共建“一带一路”合作歪曲成“掠夺”，把14亿中国人民谋求和平发展和民族复兴污蔑为“威胁”。其实质，是想让中国倒退到贫穷、落后的时代，让世界再坠入对抗、分裂的深渊。这才是当今世界面临的最大威胁。

遗憾的是，蓬佩奥生错了年代。当今时代和平、发展、合作、共赢的潮流不可阻挡。贫穷落后不再是任何一个国家和民族的代名词，发展强大也不再是任何一个国家的专利和特权。蓬佩奥的歪曲抹黑之词抹杀不了中国坚持和平发展、合作共赢的事实，也阻挡不了中国实现民族复兴的大势。中国是机遇而不是威胁、是伙伴而不是对手。这是全世界绝大多数国家的共识。蓬佩奥之流鼓吹反共反华、煽动对抗分裂的言行，同全世界人民谋发展、求合作的普遍愿望背道而驰，终究逃脱不了失败的结局。

彭博社记者：美国务卿蓬佩奥和防长埃斯珀在印度新德里举行美印“2+2”会谈，推动建立更紧密的美印关系。同时，中印边境地区争端尚未解决。你对此有何评论？

汪文斌：我们一直主张各国间发展双边关系应有利于地区的和平、稳定与发展，不得损害第三方的正当权益。同时，任何地区合作构想，都应顺应和平发展、合作共赢的时代潮流。美方提出的“印太战略”，鼓吹的是早已过时的冷战思维，推行的是集团对抗和地缘博弈，维护的是美国的主导地位和霸权体系。我们敦促美方一些政客摒弃冷战零和思维，停止炒作所谓“中国威胁”，停止挑拨地区国家间关系、破坏地区和平稳定的错误行径。

同时我还想指出，中印边界问题是中印两国之间的事。目前，中印边境局势总体平稳，双方的沟通渠道是畅通的，正通过磋商谈判妥善处理有关问题。

法新社记者：美国务卿蓬佩奥已抵达斯里兰卡进行访问，他可能会要求斯里兰卡就对华关系作出艰难的决定。请问中方对此有何进一步评论？

汪文斌：我刚才已经就蓬佩奥访问印度期间的有关言论作出了回应。逼迫中小国家选边站队是美方一些官员的一贯做法。我注意到斯里兰卡外交部官员已发表文章，表示斯里兰卡将根据宪法法律以及人民的意志来处理对外关系，不需要任何外人来指导如何治理国家。

中斯是传统友好邻邦。长期以来，两国基于和平共处五项原则发展彼此关系，在平等协商、互利共赢基础上开展友好合作，给中斯人民带来了实实在在的利益。这是任何人歪曲抹黑都动摇不了的。我们将继续同斯方一道，坚定不移地拓展和深化两国战略合作伙伴关系，造福中斯两国人民，同时为地区的和平稳定作出积极贡献。

(责编：徐祥丽、杨牧)