多视角下的中拉人文交流：构建软实力 深化中拉合作

参会代表发言。周雨 摄

人民网北京10月28日电（周雨、符园园）10月27日，由中国社会科学院拉丁美洲研究所社会文化研究室、中国外文局朝华出版社、中国外文局当代中国与世界研究院联合主办的《中国与拉美：软实力视域下的人文交流》新书发布会暨研讨会在北京举行。拉美研究领域的专家、学者等各界人士通过分析中拉人文交流的现状以及面临的挑战，就中拉合作的前景进行了深入探讨。

新书《中国与拉美：软实力视域下的人文交流》。符园园 摄

会上，中拉友协副会长、中国前驻古巴和委内瑞拉大使张拓表示，软实体的提升对中国来讲是一个长期的历史进程，不可能一蹴而就，也不能揠苗助长。因此，我们要有战略耐心，利用我们在高科技、新型科技方面的优势，实现软实力的突破，弯道超车。当我们的经济、科技和金融实力能够与世界强国比肩甚至超过它们时，中国的软实力自然而然就会提升了。

张拓认为，在中拉人文交流方面，不仅要有官方层面的交流，还要大力推动民间交流。包括各类企业、华侨以及境外游客都能在文化交流方面发挥很大的作用。

部分参会嘉宾与新书合影。周雨 摄

中国外文局当代中国与世界研究院副院长孙明在会上说，新冠疫情的发生以及一些拉美国家对中国的不同态度，给中拉关系带来了新的挑战。在此过程中，中国与拉美地区仍然保持密切的交流合作，双方也积极寻求有效的抗疫方法、开展国际抗疫合作。孙明表示，面对疫情后的经济复苏，中拉合作的空间依然非常大。因此，后疫情时代更需要中拉人文交流来助力。

部分参会嘉宾与新书合影。符园园 摄

中国外文局当代中国与世界研究院对外传播研究中心主任孙敬鑫从三个维度对中拉人文交流的前景进行了阐述：疫情的影响、以美国为代表的西方国家的影响以及中国新时代对外开放的大环境。孙敬鑫还针对这三个坐标提出了一些建议，如把拉丁美洲青少年作为信息传播的主要受众群体，交流渠道上要高效利用网络社交平台等。

新华社对外部西班牙语编辑室主任张源培则是从新闻工作者的角度就如何促进中拉相互理解、提升中国在拉美的形象发表了见解。张源培表示，要改变西方媒体塑造的中国形象，就要变“他塑”为“自塑”。在国际传播的建设中，媒体要改进报道方式、做更有效的传播，让受众“听得见、听得懂、传得开”。讲好中国故事，不仅要求媒体本身深入了解中国问题的背景，且对拉传播要从资讯导向型转向同时兼顾故事导向型，从小切口的故事来进行传播更加有效。

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