 进出口银行发布第三届进博会服务方案  设立3500亿元专项额度支持进口

10月27日，中国进出口银行发布了为第三届中国国际进口博览会（简称“进博会”）定制的“进博融2020”专项金融服务方案，并宣布设立3500亿元支持进口专项额度，以优质金融服务助力进博会成功举办。

中国进出口银行副行长宁咏介绍，作为致力于推动对外经贸发展和开放型经济建设的重要银行机构，服务进博会、支持扩大进口融资与进出口银行职能定位高度契合。在具体举措上，进出口银行将继续设立支持进口专项额度，并将额度增至3500亿元，加大力度满足扩大进口的资金需求；二是为第三届进博会打造专项金融服务方案——“进博融2020”，在进一步满足客户多层次金融需求的同时，持续提升进出口银行服务进口企业的能力。

具体来看，“进博融2020”是进出口银行围绕新发展格局，以外贸产业链供应链为设计主线，结合当下特殊经济形势和外贸全链条不同客户的差异化金融需求，推出的集咨询、融资、支付、避险增值于一体并贯穿跨境贸易全流程的进博会专项金融服务方案。这一方案可以更好满足境内外企业多样化、特色化的金融服务需求。

除推出“进博融2020”专项金融服务方案外，进出口银行还宣布继续设立进口专项额度，并在其中配置1800亿元专项额度支持从‘一带一路’共建国家的进口。专项额度的投放秉承共建“一带一路”宗旨，遵循市场原则和国际通行规则。

数据显示，今年1—9月，进出口银行累计发放外贸产业贷款超过14300亿元，同比增长64%。其中，直接支持进口环节投放金额达4453亿元，占比31%。

宁咏表示，“进出口银行将以第三届进博会举办为契机，继续发挥服务外经贸发展的独特优势，持续做好常态化疫情防控工作，不断提升进口金融服务水平，持续加大力度支持企业增强贸易创新能力，为深入推动我国贸易转方式、调结构、增动力贡献更多力量。”

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