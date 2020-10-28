澳门首辆自动驾驶巴士亮相澳大

据新华社澳门电 （记者郭鑫）澳门大学近日举行“澳门自动驾驶巴士测试平台”启动仪式，标志着澳门首辆自动驾驶巴士正式启用。自动驾驶巴士将在澳大校内试行，期间收集行驶数据做分析研究，为将来在澳门公共道路上行驶做准备。

澳大校长宋永华在致辞时表示，澳大的自动驾驶巴士测试平台结合多项技术形成“人、车、路”高效运行的交通体系，并着重攻克如何将自动驾驶巴士作为大众运输应用在澳门复杂挤堵的交通场景。

澳门科学技术发展基金行政委员会主席陈允煕说，澳大在智慧城市及物联网领域具备扎实的基础，也有一流的研究人员，配合智慧城市物联网国家重点实验室的设立，将促进有关领域的人才培养和研究，逐步引领开展城市创新实践。

澳大科技学院院长须成忠领导此次研究项目。自动驾驶巴士项目成功利用人工智能、大数据处理、物联网、云计算等多种技术收集道路信息（如交通信号、路上行人及车辆），令巴士可在开放及不确定环境下安全可靠行驶。

据介绍，自动驾驶巴士长6.6米，可搭载8名乘客，具备人工和智能驾驶两种模式，可根据实际需求切换。在自动驾驶模式下，巴士可以检测静态、动态障碍物及交通标示如车辆、行人、斑马线及交通灯号，可按实际情况减速或停车。巴士也具备自主变道、自动停靠巴士站等功能，车速不超过40千米每小时。

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