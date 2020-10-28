干涉他国内政，威胁全球政治安全（钟声）

任何倒行逆施都不可能得人心，任何破坏全球政治安全的行径都会反噬其身，任何沉迷于霸权、霸凌、霸道者最终只会碰得头破血流

何谓安全，如何安全？西方早有名言警句：“昧着良心做事是不安全、不明智的。”但美国一些政客显然早已不知良心为何物，他们怀里揣着一本荒谬的“安全经”，以所谓美国国家安全为借口，不遗余力攻击抹黑他国，蛊惑聒噪，嗜此不疲。较新一例是，美国国会众议院推出所谓“中国工作组法案”，无耻渲染所谓“中国威胁”，粗暴干涉中国内政。此前，美方还在联合国大会上就国际安全问题大肆兜售恶意捏造的谎言。不过，这些政治操弄搅起的乌烟瘴气，终究盖不住美方向世界伸出的霸权黑手。无可争辩的事实一再表明，美方才是威胁全球政治安全的罪魁祸首——动辄把干预和颠覆他国政权作为外交政策的工具，制造了大量导致生灵涂炭的人间悲剧。

美国200多年的历史，积攒了太多对外进行霸权干涉的不光彩纪录。美国前总统吉米·卡特指出，美国是世界历史上最好战的国家，因为美国希望把自己的价值观强加给其他国家。世人不会忘记1823年美方提出“门罗主义”，公然把美洲列为其势力范围，大搞兼并与扩张。必须警惕的是，尽管国际社会早就识破“门罗主义”的霸权本质，但今天的美国一些政客竟公然为其涂脂抹粉，包装出“新门罗主义”，加大对外干涉力度。再看看阿富汗、伊拉克、利比亚、叙利亚等国，多年不息的战火告诉世人，美方还在这里伸黑手、搅浑水。世人都清楚，是谁“遥控”了当年的西亚北非动荡，是谁导演了“颜色革命”，致使众多国家久无宁日。

在这个世界上，美方打着“人道主义”幌子，用霸权主义大棒搅乱秩序，无不导致人道主义灾难。美国布朗大学沃森国际和公共事务研究所的“战争成本”项目研究发现，2001年以来，美国在全球80个国家开展反恐行动，战争花费超过6.4万亿美元，超过80万人死于直接的战争暴力，其中平民约33.5万人，间接死亡人数可能高出数倍。战争造成阿富汗、伊拉克、叙利亚等国约2100万人流离失所，或生活在极其恶劣的条件下。面对如此巨大的生命财产损失，试问美国一些政客，这笔账到底该怎么算、当如何还？

美国一些政客满脑子“山巅之城”的自负骄横，动辄把干涉他国内政、对外输出战争作为满足美国国内政治需要的手段，妄想靠干预和改造他国来维持霸权，成为全球政治安全最大的不稳定因素。美国昆西大学国家战略研究所副主任史蒂芬·沃特海姆认为，冷战后美国采取将军事置于首要地位的战略，让美国变成了世界的破坏性角色。

美方粗暴干涉他国内政的行径所招致的公愤众怒比比皆是、不断蓄积。总部设在卡塔尔首都多哈的阿拉伯政策研究中心日前公布的民意调查结果显示，70%以上的受访阿拉伯民众不赞成美国对巴勒斯坦、叙利亚、伊拉克、利比亚、也门的政策，81%的受访者认为美国中东政策对地区安全与稳定构成了威胁。美国布鲁金斯学会美欧中心高级研究员康斯坦兹·斯泰尔岑米尔勒指出：“过去30多年，我们看到了美国一系列道德、外交和军事上的失败。”其实，早在近半个世纪前美国陆军上将马克斯韦尔·泰勒在对“剑”与“犁”的关系进行反思时，就曾悲叹美国“正面临听任其民主制度因自己的暴行而自招毁灭的严重风险”。

历史大势、时代潮流不可阻挡，美国一些政客抱持傲慢与偏见、失去现实感的所有妄动都是徒劳的。世间自有公道，任何倒行逆施都不可能得人心，任何破坏全球政治安全的行径都会反噬其身，任何沉迷于霸权、霸凌、霸道者最终只会碰得头破血流。和平发展、合作共赢才是人间正道。

(责编：牛镛)