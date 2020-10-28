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“深化合作实现互利共赢”

本报驻比利时记者 郑 彬 方莹馨

2020年10月28日06:26  来源：人民网-人民日报
 

　　欧盟统计局日前发布数据显示，今年前7个月，欧盟27个成员国与中国进出口总额为3287亿欧元，同比增长约2.6%。中国首次成为欧盟第一大贸易伙伴。多项数据和研究显示，中欧各界对双边经贸合作充满信心，期待中欧合作提质升级，释放更大潜力。

　　“努力寻找更多共同点”

　　欧盟中国商会与罗兰贝格企业管理咨询公司近日联合发布2020年建议报告《迅捷行动，共创未来》指出，近年来，中资企业在欧业务实现了数量与规模上的双重提升。2013年至2019年间，中资企业在德、意、荷等欧盟主要国家的企业数量年均复合增长率超过10%。60%以上的受访企业计划在欧盟进一步增加投资，近20%的企业有大幅增加投资的计划。

　　报告同时指出，中资企业在欧发展为欧盟带来更多就业机会、经济产值和先进技术等实质性收益。2013年至2019年间，中资企业在德、意等国的投资对应经济产值复合增长率已超过30%，在欧盟申请专利数复合增长率达20%。被调研中资企业中，欧盟本地员工平均占比达72%，近一半企业九成以上员工来自本土。

　　欧盟中国商会会长周立红表示，疫情给欧盟经济造成冲击，也给在欧中资企业带来挑战，但中资企业深耕欧洲市场的信心和决心没有改变。从长远角度来看，欧洲仍具备积极向好的宏观环境，中欧双方在发展议程上具有较强互补性，为双方未来合作提供了新的发展机遇。

　　中国欧盟商会近期发布的相关政策建议报告指出，商会39%的成员去年收入增长高达20%，11%的成员表示其在华业务实际增长率更高。在《中国欧盟商会商业信心调查2020》报告中，62%的欧盟驻华商会成员表示愿意或更有可能增加对华投资，其中近一半成员准备再投资年收入的5%—10%，近1/3表示投资力度会更大。

　　中国欧盟商会称，经过40多年的改革开放，中国已成为欧洲企业的关键市场。“中欧双方的技术优势具有互补性，双方齐心协力，合力求存。”

　　比利时—中国经贸委员会主席贝尔纳·德威特表示，中资企业在欧洲保持稳健的发展态势，为欧洲带来很多新的投资，帮助当地企业走出困境，为劳动力市场创造了大量就业机会。中资企业在欧洲的基础设施合作改善了当地民生，带动当地及周边经济发展。“欧中之间的对话与合作从未间断，正不断迈上新台阶，双方努力寻找更多共同点，创造更多双赢机会。”

　　“潜在合作机遇不断涌现”

　　中欧合作前景向好。中国商务部、国家统计局和国家外汇管理局最新发布2019年度中国对外直接投资统计公报显示，中国对欧直接投资同比增长59.6%，达105.2亿美元，中国对欧直接投资存量已达到1143.8亿美元。

　　在投资和贸易额保持稳定增长的同时，中欧合作领域不断扩大，绿色发展、数字经济等领域成为双方合作新的着力点和增长点。在前不久举行的中德欧领导人视频会晤中，中欧双方一致决定，进一步建立环境与气候高层对话和数字领域高层对话，打造中欧绿色合作伙伴、数字合作伙伴关系，为中欧经贸发展注入了新动力。

　　欧盟中国商会报告显示，数字经济和绿色发展是在欧中资企业最为关注的议题，中企在相关领域的领先技术、丰富经验以及开放态度，将助力欧盟实现传统产业转型升级。例如，携程与欧洲当地旅游局建立合作关系，将旅游信息通过数字化平台传递给外国游客，帮助酒店、航空公司应用数字化工具分析行业趋势，极大促进了当地旅游业恢复。

　　罗兰贝格全球管理委员会联席总裁戴璞表示，新一届欧盟委员会尤为重视绿色新政、数字化转型、欧洲经济及科技主权、就业增长等方面的发展。“中资企业有能力且有意愿在这些领域贡献力量，欧中潜在合作机遇不断涌现”。

　　“中国有庞大的数字经济市场和先进的技术基础，无疑是欧盟在这一领域重要的战略伙伴。”欧洲议会副议长帕帕迪莫里斯表示，在疫情冲击下，欧中双方有责任推进绿色经济和数字经济领域的深入合作，推动全球经济复苏。“欧中双方应保持多边主义合作，共同开发数字科技潜力，促进数字经济转型。”

　　“加强合作是正确应对全球挑战的唯一途径”

　　如何进一步促进中欧经贸合作发展？中欧各界形成共识。“当前中欧双方都在设计各自长期发展规划，很多议程具有相通或互补性，双方应抓住合作契机，在相互尊重的基础上，在发展中破解难题，实现互利共赢。”周立红表示。

　　深化政治互信和政治决心、维护和加强多边贸易体制、抵制各种形式的保护主义……欧盟中国商会提出一系列具体建议。中国欧盟商会也表示，应携手中国及其他合作伙伴，签署多边协议并促进世界贸易组织改革，扩大与中国在共同利益领域的合作，特别是在应对气候变化、维护生物多样性以及能源和国际发展等问题上合作。

　　戴璞表示，建交45年来，欧中全面战略伙伴关系不断深化。中国经济更加关注增长质量，也为欧盟企业提供更多市场机遇、发展机遇。“欧中在抗疫中互助合作，让我们看到了同舟共济的伙伴精神。展望未来，开放合作、互联互通、共同发展仍将是欧中关系的主旋律、大趋势，欧中经贸仍有巨大的合作空间。”

　　“加强合作是正确应对全球挑战的唯一途径。”欧盟亚洲事务研究所项目主管林·戈瑟尔斯认为，当前国际局势下，欧洲和中国作为稳定的合作伙伴，存在诸多共同利益，彼此相互需要。欧中在应对气候变化、打击恐怖主义等方面可以加强合作，建立良好的双边、多边合作关系。

　　中国驻欧盟使团团长张明表示，当前全球疫情远未见底，中欧作为世界两大力量、两大市场，要以经贸合作的强大韧性拉动世界经济复苏和增长，共同为各国应对疫情作出贡献，意义重大。创造开放、公平、公正、非歧视的营商环境，需要双方朝着同一个目标共同努力，任何一方都不应停下脚步甚至倒退。

　　欧盟委员会前主席、意大利前总理普罗迪表示：“在面对发展的根本问题上，欧中立场趋同，完全有能力通过深化合作实现互利共赢。”

　　（本报布鲁塞尔10月27日电）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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